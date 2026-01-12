circle x black
Golden Globe, The Pitt tra i vincitori. L'abbraccio di Noah Wyle con il collega di ER George Clooney

La reunion dei due attori dopo 30 anni. Clooney: "Sono molto orgoglioso di poter chiamare Noah amico"

George Clooney e Noah Wyle ai Golden Globe e durante ER
12 gennaio 2026 | 10.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Baci e abbracci tra Noah Wyle e George Clooney durante i Golden Globe 2026: i due attori si sono ritrovati a oltre trent’anni da 'E.R. – Medici in prima linea', la serie che li ha consacrati e che ha segnato un'intera generazione di spettatori. L’incontro tra i due ha suscitato entusiasmo e un’ondata di nostalgia tra i presenti.

Clooney ha ricordato il primo incontro con Wyle nel 1993, mentre era sul palco per consegnargli il premio come Miglior attore. “Fin dall'inizio, fin dai primi momenti, dimostrava una saggezza superiore alla sua età”, ha ricordato l'attore che nel medical drama interpretava il pediatra Doug Ross. “Era anche la persona più gentile che avessi mai conosciuto. Siamo diventati subito ottimi amici. E lo siamo rimasti per oltre 30 anni”. “È un padre fantastico. È un marito fantastico. Tutti possiamo vedere che attore straordinario è”, ha continuato. “Sono molto orgoglioso di poterlo chiamare amico. Sono anche orgoglioso di poterlo chiamare collega. E quando sarò grande, voglio essere Noah Wyle”.

Noah Wyle ha vinto il Golden Globe come Miglior attore in una serie drammatica per 'The Pitt', che ha vinto come Miglior serie drammatica.

