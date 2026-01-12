Il film di Paul Thomas Anderson ha dominato le categorie cinematografiche, mentre la serie tv ha raccolto numerosi riconoscimenti nel settore televisivo. Timothée Chalamet miglior attore per 'Marty Supreme'

La notte degli 83esimi Golden Globe Awards ha confermato 'Una battaglia dopo l'altra' e 'Adolescence' come grandi protagonisti della serata: il film di Paul Thomas Anderson ha dominato le categorie cinematografiche, mentre la serie tv ha raccolto numerosi riconoscimenti nel settore televisivo.

Sul fronte cinema, 'Hamnet - Nel nome del figlio' di Chloé Zhao ha trionfato come miglior film drammatico, mentre 'Una battaglia dopo l'altra' si è aggiudicato il premio come miglior film musical o commedia e ha portato a casa Miglior Regia e miglior sceneggiatura per Paul Thomas Anderson, protagonista assoluto della cerimonia.

Tra i premi di recitazione, Wagner Moura ha vinto come miglior attore in un film drammatico per 'L’agente segreto', e Jessie Buckley è stata incoronata miglior attrice in un film drammatico per 'Hamnet'.

Timothée Chalamet e Rose Byrne si sono imposti rispettivamente come miglior attore e miglior attrice nelle categorie musical/commedia, mentre Teyana Taylor e Stellan Skarsgård hanno vinto nei premi di supporto.