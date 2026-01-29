circle x black
Cerca nel sito
 

Grande Fratello 2026, Ilary Blasi di nuovo conduttrice: ecco tutte le novità

Il reality show di Canale 5 torna in prima serata

Ilary Blasi - fotogramma/ipa
Ilary Blasi - fotogramma/ipa
29 gennaio 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Intorno alla metà di marzo torna 'Grande Fratello' in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. Lo annuncia Mediaset in una nota, precisando che la prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva.

Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane. Il progetto - prosegue il comunicato - sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell’identità del format.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Grande Fratello Canale 5 ilary blasi
Vedi anche
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza