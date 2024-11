Nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Questa sera, martedì 12 novembre, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini e non mancheranno i colpi di scena, in particolare per la concorrente Federica Petagna. Appuntamento alle 21:30 circa.

Le anticipazioni

La prima grande novità è che il Grande Fratello andrà in onda di martedì sera, avendo lasciato spazio ieri sera, lunedì 11 novembre, a Diletta Leotta con 'La Talpa'. La dodicesima puntata partirà con Enzo Paolo Turchi che ha deciso di abbandonare temporaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali, che non sono stati chiariti del tutto.

La porta rossa si aprirà per una new entry. Gli inquilini saranno pronti a dare il benvenuto a Stefano Tediosi, ex tentatore di Temptation Island che entrerà come concorrente del reality show proprio questa sera, lasciando a bocca aperta Federica Petagna e l'ex fidanzato, Alfonso D'Apice. Questo sarà un triangolo amoroso che regalerà ai telespettatori tanti colpi di scena.

Dopo la partecipazione al docureality condotto da Filippo Bisciglia, la relazione tra Federica e Alfonso si è esaurita a causa della gelosia di lui. Federica, fuori dal programma e lontana da Alfonso, ha iniziato a frequentare il tentatore Stefano: "Ci stiamo conoscendo", aveva detto la 20enne facendo il suo ingresso al Grande Fratello. La settimana scorsa è entrato nella Casa più spiata d'Italia l'ex fidanzato Alfonso e questa sera arriverà Stefano. Come la prenderà Federica?

Tommaso Franchi tornerà nella Casa di Cinecittà questa sera dopo aver trascorso una settimana in Spagna, al Gran Hermano. Il gieffino avrà l'opportunità di un confronto con la concorrente Mariavittoria, che ha dichiarato nella scorsa puntata di essere interessata a Tommaso.

E poi spazio alle nomitation. Questa settimana il televoto coinvolge tre concorrenti: Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta e Clayton Norcross. Secondo le anticipazioni, il televoto non sarà eliminatorio, tuttavia c'è in palio l'immunità alla prossima eliminazione.