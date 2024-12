Torna il Grande Fratello con un nuovo appuntamento stasera, lunedì 2 dicembre. La puntata vedrà 4 concorrenti in nomination: Federica Petagna, Javier Martinez, Luca Giglioli e Stefano Tediosi. Non mancheranno i colpi di scena e tante sorprese per alcuni dei concorrenti del reality show condotto da Alfono Signorini.

Le anticipazioni

Nella Casa del Grande Fratello si respira aria di tensione, in particolare nei confronti di Helena Prestes che ha ottenuto l'immunità dal televoto la scorsa settimana: la gieffina è stata eletta come la preferita del pubblico da casa. Durante la settimana, infatti, l'inquilino Giglio si è scagliato contro la gieffina utilizzando delle parole molto dure che non sono piaciute ai telespettatori. Diversi utenti hanno condiviso sulla piattaforma X il video sfogo di Giglio e hanno chiesto alla produzione del programma di prendere dei seri provvedimenti. Stessa cosa avevano fatto nei confronti di Lorenzo Spolverato. Come agirà questa sera il Grande Fratello?

Ampio spazio alle questioni di cuore. Shaila Gatta e Federica Petagna non hanno vissuto bene la settimana in Casa. Shaila e Lorenzo continuano ad avere battibecchi di coppia, ma la passione tra i due non manca. Federica, d'altro canto, si è presa una settimana di riflessione lontana sia dall'ex fidanzato Alfonso D'Apice che dal tentatore di Temptation Island, Stefano Tediosi, che stasera rischia di essere eliminato. Sarà servita questa pausa di riflessione? Appuntamento alle 21:30 questa sera su Canale 5 per scoprirlo.