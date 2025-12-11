Grande Fratello: La finale

Dopo aver scoperto i sei finalisti del Grande Fratello ora l’attenzione è tutta puntata su una sola domanda: chi tra Anita, Domenico, Giulia, Grazia, Jonas e Omer sarà il vincitore della diciannovesima edizione? Il pronostico degli esperti Sisal vede Anita in testa offerta a 2,00. La giovane piercer sin dall’inizio del reality è stata una delle concorrenti più amate ma anche la più stabile nel titolo di favorita, non stupirebbe quindi vederla trionfare lunedì.

Ma attenzione, perché il dado non è ancora stato trattato e Jonas, proposto a 3,50 su Sisal.it, si posiziona come il candidato ideale per mettere in difficoltà la scalata verso il successo di Anita. Anche Giulia (4,50), la prima inquilina a staccare un biglietto per la finale, e Omer (7,50) sono avversari da non sottovalutare. Più staccata dalla meta, Grazia che con quota 12 le proverà tutte o quasi per risalire la vetta.

Chi invece ha meno probabilità di essere ricordato come il vincitore di questa edizione? Domenico, la cui probabilità di trionfare pagherebbe 33 volte la posta.