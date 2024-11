Nuovi colpi di scena al Grande Fratello. Tra le 'Non è la Rai' sono nate delle tensioni all’interno della Casa. A non gradire l’atteggiamento dell’altra, è Ilaria Galassi che ha confessato più volte di non apprezzare il carattere "molto forte" di Pamela Petrarolo.

Il confronto

“È come se la mia opinione non conta nulla dentro la Casa”, dice Ilaria in confessionale. Dopo aver ascoltato le parole della gieffina, Pamela scoppia in lacrime e commenta: “È un pugnale per me, non me l’aspettavo affatto. Mi sento tradita, preferivo ne parlasse direttamente con me”.

Dopo un confronto diretto, anche Eleonora Cecere, dallo studio, si rivolge a Pamela e le fa notare un aspetto del suo carattere, mettendo subito le mani avanti: “Non lo fai con cattiveria, ma devi sempre dire la tua. Le persone possono sentirsi messe da parte, in questo caso è successo a Ilaria”.

Pamela dopo aver ascoltato le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello, afferma di sentirsi attaccata dalle due compagne di viaggio. Ilaria replica: “Tu non mi ascolti mai. C'è solo il tuo ego”.

Alfonso chiede dunque a Ilaria se ha intenzione di continuare questo viaggio all'interno del reality da sola o insieme alla compagna Pamela. La gieffina, che al momento non sta vivendo bene la sua esperienza al Grande Fratello, afferma convinta: “In realtà stavo pensando proprio di uscire, mi sento come un pesce fuor d’acqua in questa Casa”. Pamela, alla stessa domanda di Alfonso, risponde invece che vorrebbe proseguire da sola questo percorso dato che Ilaria non avrebbe più fiducia in lei.

Il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato la decisione ufficiale presa dal Grande Fratello: le due inquiline continuano a concorrere insieme come le 'Non è la Rai'.