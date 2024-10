Helena Prestes, Tommaso Franchi, Michael Castorino, Yulia Bruschi, Clayton Norcross e Amanda Lecciso. Questi i concorrenti nominati nella puntata precedente. Il televoto da casa ha deciso che Michael Castorino è il secondo eliminato di questa edizione del Grande Fratello.

L'eliminazione di Michael

Alfonso Signorini ha letto il verdetto del pubblico poco prima della fine della puntata, andata in onda il 14 ottobre. Amanda e Michael erano gli ultimi due concorrenti rimasti a non conoscere ancora il loro destino. Il pubblico da casa ha deciso che ad abbandonare la Casa più spiata d'italia è Michael.

Il concorrente non si è limitato a esprimere la gioia di tornare a casa ad abbracciare la sua famiglia: "Vado a casa ragazzi, ma sono felice", ha confessato il gieffino mentre abbracciava i concorrenti uno per uno, ringranziandoli per la bella esperienza.

"Sei un ragazzo davvero genuino, farai strada", si sente tra i microfoni accesi. Michael lascia il programma lasciando un bel ricordo tra i ragazzi.

Amanda in lacrime abbraccia l'ultimo eliminato: "Avevamo tanto legato, mi dispiace molto. Era il mio punto fermo qui dentro", ha confessato la gieffina che si aspettava di uscire al suo posto. Amanda ha ringraziato poi il pubblico per averla salvata dal televoto.

Le nomination

Enzo Paolo Turchi, Giglio e le "Non è la Rai" sono gli immuni di questa settimana. I concorrenti, infatti, non possono essere nominati dal resto della Casa. Cesara Buonamici, invece, ha reso immune Iago. Mentre, Beatrice Luzzi ha salvato Maria Vittoria, dandole un piccolo consiglio: "Sii te stessa, perché vali".

Dopo le scintille tra i concorrenti durante le nomination, i quattro gieffini più votati e a rischio eliminazione sono: Amanda, Lorenzo, Shaila e Yulia. Chi vuoi salvare?