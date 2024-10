Primo bacio tra Shaila Gatta e Javier Martinez. I due concorrenti, nel silenzio della notte, si sono lasciati andare a delle romantiche effusioni che non sono passate inosservate alle telecamere della Casa più spiata d'Italia.

Il bacio sotto le coperte

Nella scorsa puntata Alfonso Signorini ha chiesto a Shaila quali fossero le sue intenzioni e se avesse iniziato a provare qualcosa nei confronti del pallavolista argentino. I due inquilini negli ultimi due giorni si sono riavvicinati entrando sempre di più in sintonia.

Javier e Shaila, durante la notte, si sono sdraiati nello stesso letto e si sono coccolati a lungo. Il pallavolista è stato beccato dalle telecamere mentre abbraccia la ballerina e si avvicina a lei come per darle un bacio. Questo potrebbe essere il primo della coppia. Per i telespettatori non c'è dubbio: il bacio c'è stato, e il video pubblicato dal Grande Fratello parla chiaro. "Finalmente", scrivono gli utenti sui social network, che aspettavano questo momento da settimane.

L'ex velina non ha più resistito e si è lasciata andare ai tentativi di Javier. Shaila Gatta non sembra pentita, anzi confidandosi con le altre gieffine, l'ex velina si sente ora più vicina a Javier Martinez: "Sono davvero felice, inizio a sentire qualcosa", ha confessato sorridendo.