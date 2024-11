L'attesissimo confronto tra Shaila Gatta e Javier Martinez è finalmente arrivato. Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 4 novembre, i due gieffini si sono appartati per confrontarsi una volta per tutte.

Il chiarimento tra Shaila e Javier

Tra Shaila Gatta e Javier Martinez è arrivato il momento di parlare apertamente delle discussioni avute nelle ultime settimane a causa di diverse incomprensioni. I due concorrenti hanno messo da parte ogni rancore e dopo la puntata del Grande Fratello si sono chiariti dopo giorni di gelo e assoluto silenzio.

La prima a chiedere scusa è stata l'ex velina, che si è mostrata dispiaciuta per non aver avuto il coraggio di parlargli prima, temeva di andare incontro a una porta chiusa: "Mi dispiace per tutto. Avevo solo paura di una tua reazione, perché sapevo fossi molto arrabbiato", ha esordito Shaila.

"La mia intenzione non è mai stata quella di usarti", ha detto la gieffina senza giri di parole. "Riconosco che tu sia pieno di qualità, una persona dotata di pregi", ha spiegato la ballerina che ha provato ad avvicinarsi al pallavolista senza successo, consapevole che non sia scattata la scintilla.

Javier si è scusato per aver rivelato agli altri gieffini confidenze che Shaila gli aveva fatto sotto le coperte, ma per lui questa non era una vendetta. Anche il concorrente ha chiesto scusa per il suo atteggiamento e il confronto tra i due concorrenti si è concluso con un abbraccio. Shaila e Javier si sono promessi che impareranno a convivere tranquillamente all'interno della Casa, cercando di creare un amicizia o, semplicemente, un rapporto tranquillo e pacifico.