Il Grande Fratello torna stasera, lunedì 9 dicembre, con un nuovo appuntamento. Dopo l’ingresso nella Casa di Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Emanuele Fiori e Maria Monsè con la figlia Perla Mari, oggi dalla porta rossa potrebbero entrare altri nuovi concorrenti. Non mancheranno, dunque, i numerosi colpi di scena.

Le anticipazioni

Questa sera si affronteranno diverse tematiche: spazio alla cena della discordia dopo la quale Helena ha scelto di portare in tugurio Lorenzo e Amanda Mariavittoria. Le reazioni della Casa e, in particolar modo, di Shaila sono state molto forti. Quali saranno gli sviluppi?

Nuovo confronto tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice: tra i due pare che non ci sia più alcuna intenzione di un riavvicinamento. Federica è sempre più vicina al tentatore di Temptation Island, Stefano Tediosi. Tuttavia, anche Alfonso sta prendendo direzioni diverse e il suo cuore adesso potrebbe battere per l'inquilina Maria Vittoria Minghetti, facendo scatenare la gelosia di Tommaso. Gli equilibri nella Casa, nelle ultime settimane, sono cambiati e il motivo è legato alla divisione del gruppo tra Casa e Tugurio.

Tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ormai si respira solo tanta tensione. I due sono sempre più distanti e non riescono a trovare un compromesso: la loro storia d'amore sembra ormai naufragata. Un amore tortuoso di cui si parlerà sicuramente questa sera.

Nel frattempo, Lorenzo e Helena Prestes hanno avuto un lungo confronto durante la settimana: i due hanno affrontato quanto accaduto tra di loro nel corso di questi mesi ma non sono riusciti a giungere a un chiarimento. Alfonso Signorini darà a loro la possibilità di confrontarsi nuovamente?

Altro tema caldo sarà la possibile squalifica per la bestemmia forse pronunciata da Lorenzo Spolverato. Sul web circola un video in cui si vede il modello milanese in compagnia di alcune inquiline quando, a un certo punto, avrebbe pronunciato una bestemmia. I fan del programma hanno chiesto immediatamente un provvedimento disciplinare, addirittura la squalifica, come è già capitato negli anni passati ad altri concorrenti. Ma questa sera capiremo di più e conosceremo quale sarà la scelta della produzione.

Nuova eliminazione questa sera, i concorrenti in nomination sono Amanda, Federica, Luca e Stefano. Chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa tra di loro?