Grande Fratello Vip alla prova dell’auditel, tra “duelli” e nuovi equilibri come andranno gli ascolti?

A un mese dall’apertura della Porta Rossa, le dinamiche interne alla casa più spiata d’Italia, tra flirt, scontri e sodalizi, hanno ormai spiccato il volo. Ilary Blasi è già pronta a riprenderne il comando durante la diretta del venerdì, ma riuscirà a far decollare anche gli ascolti?

Nell’eterno duello Rai vs. Mediaset, infatti, il GF Vip 9 ne è sempre uscito sconfitto, complice la programmazione avversaria che ha, di volta in volta, schierato i suoi cavalli di battaglia: dai Music Awards condotti dal mattatore Carlo Conti, a Il Giovane Montalbano, fino alla corsa degli Azzurri per la Nations League. Il reality condotto dalla Blasi, così, pur ottenendo un ottimo riscontro dal pubblico dei Social Nets, ha visto il 16.9% di share della prima puntata, l’esordio peggiore di sempre nella storia del reality VIP, scendere fino al minimo del 13.8% toccato dalla puntata del 2 ottobre. E domani sera l’ottava diretta dovrà competere con un altro caposaldo della programmazione di Rai1: The Voice Senior.

Nel pronostico degli esperti Sisal la possibilità che il GF Vip non riesca a superare uno share di 15.19% è offerta a 1,60. Un’opzione che, mantenendo stabili le performance del programma, lo vedrebbe di nuovo cedere il passo di fronte ai talenti Over di Antonella Clerici.

Se il duello per conquistare il pubblico televisivo è più acceso che mai, le scintille non mancano neanche all’interno della casa, dove continuano i battibecchi tra Andreas Müller e Jonathan Kashanian. Uno scontro che si rispecchia nei pronostici: il ballerino di Amici a quota 2,25 è al momento favorito su Sisal.it, contro l’ex-Gieffino, e già vincitore, Jonathan dato a 6,00. Ugualmente, Guendalina Tavassi (6,00) – anche lei tra i più nomi più papabili per la vittoria finale – continua a punzecchiare l’ex volto di Striscia Moreno Morello (20,00), le cui possibilità di vittoria rimangono scarse. “Duello d’amore”, invece, quello tra due veterani: Marina La Rosa, che con quota 6,00 come Kashanian e Tavassi punta al podio, continua a insidiare Alex Belli. Se quest’ultimo, però difficilmente sembra capitolare davanti alle provocazioni di Marina, è probabile che debba farlo in gara. Una vittoria di Belli, infatti, pagherebbe 40,00 volte la posta.