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Grande Fratello Vip, stasera nuova puntata: dal confronto Elia-Caruso alla coreografia di Manzini

Le anticipazioni dell'appuntamento di oggi 22 aprile

Ilary Blasi - Ipa
Ilary Blasi - Ipa
22 aprile 2026 | 15.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova puntata stasera, mercoledì 22 aprile, con 'Grande Fratello Vip'. Dagli esiti del voto del pubblico al confronto di fuoco tra Antonella Elia e Paola Caruso, fino ad Alessandra Mussolini in versione Cupido. Il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, è condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

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Le anticipazioni

Antonella Elia è la prima finalista di Gf Vip: nella Casa scoppia il caos. Paola Caruso va su tutte le furie, stasera un confronto di fuoco le metterà una di fronte all'altra.

Francesca Manzini alle prese con una coreografia: talento incontenibile o egocentrismo senza misura? La Casa è divisa tra chi la difende e chi l’attacca senza mezzi termini i suoi 'tecnicismi' e non solo... Stasera potrà rispondere alle accuse dei suoi nemici, dopo le scintille della notte tra lei e Alessandra Mussolini.

Alessandra Mussolini versione Cupido tra Raul Dumitras, Lucia Ilardo e Renato Biancardi: i suoi consigli amorosi hanno portato scompiglio tra dubbi, cambi di rotta ed effusioni inaspettate mentre tra lei e Renato è scontro aperto. E stasera anche sua mamma Nuccia avrà qualcosa da dirgli molto chiaramente.

Il 'Raimondo conteso': Todaro da sempre è oggetto delle attenzioni di Francesca, ma le altre donne non ci stanno. E parte un piano di Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia per dividere la coppia. Ci riusciranno?

Il voto

Il pubblico sta votando per regalare l’immunità a una concorrente e per condannarne un’altra al prossimo televoto per l’eliminazione. Ma non sarà l’unica conseguenza della votazione. Una tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Paola Caruso vivrà una emozione davvero imprevista. Cosa succederà?

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