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Al Grande Fratello Vip c'è un topo che si aggira tra i concorrenti

La reazione degli inquilini alla vista del roditore

Grande Fratello Vip
Grande Fratello Vip
09 ottobre 2026 | 10.37
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

È caccia al topo al Grande Fratello Vip. Ormai da giorni si aggira un "enorme" roditore tra i concorrenti. A notarlo, prima di tutti, sono stati proprio i telespettatori che nel corso della diretta h24 non hanno potuto fare a meno di notare l'animale, ripreso dalle telecamere per qualche frazione di secondo.

Il video incriminato ritrae Alessandro Roncaglia in salotto, quando alle sue spalle si nota un topo nero che corre in cucina per scappare in un'altra stanza. A notarlo è stato Varsi che lo ha indicato. "Ma è enorme", ha commentato poi Federica. Il topo sarebbe poi apparso, nuovamente, in un altro video ripreso sempre dalle telecamere.

Sui social, l'episodio ha scatenato i commenti dei telespettatori, che hanno sollevato dubbi sulle condizioni igieniche della casa. E dal momento che l'avvistamento di ieri non è un caso isolato, gli utenti si augurano che la produzione intervenga al più presto.

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