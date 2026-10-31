Da 'Wicked' a 'Hocus Pocus', le streghe più iconiche del grande schermo

Cappelli a punta, scope volanti, pozioni misteriose e incantesimi: le streghe sono da sempre tra le figure più affascinanti dell'immaginario cinematografico e televisivo. A volte terrificanti, altre ironiche e irresistibilmente eccentriche, hanno popolato grandi classici, film fantasy e serie diventate cult, conquistando generazioni di spettatori. In occasione di Halloween, è il momento perfetto per ripercorrere alcune delle loro apparizioni più memorabili e riscoprire i personaggi che hanno trasformato la magia in un ingrediente intramontabile dello spettacolo. A partire da Malefica, una delle antagoniste più celebri della storia Disney. Apparsa nel classico d'animazione del 1959, si distingue per il suo mantello nero, le iconiche corna e un'aura minacciosa che la rende immediatamente riconoscibile. È lei a lanciare la maledizione sulla principessa Aurora, dando vita a una delle storie più amate dell'animazione. Questa fata malvagia è tornata protagonista nel live-action con Angelina Jolie nei film 'Maleficent' e 'Maleficent - Signora del male', che ne hanno raccontato una versione più complessa e sfaccettata. Pelle verde, cappello nero e una risata capace di far tremare: la Malvagia Strega dell'Ovest, interpretata da Margaret Hamilton nel film 'Il mago di Oz' del 1939, è probabilmente una delle immagini più rappresentative della strega cinematografica. Nemica di Dorothy, ha contribuito a definire nell'immaginario collettivo l'aspetto tradizionale della strega cattiva. La sua figura è stata poi reinterpretata innumerevoli volte, fino ad arrivare a Elphaba, protagonista del musical e del film 'Wicked', che offre una prospettiva completamente diversa sulle origini della celebre antagonista.

Con i suoi capelli rosso fuoco, il carattere autoritario e una passione smisurata per gli incantesimi, Winifred Sanderson è diventata uno dei simboli di Halloween. Interpretata da Bette Midler in 'Hocus Pocus' (1993), guida le sorelle Sarah e Mary in una rocambolesca avventura nella Salem contemporanea, dopo essere tornata in vita grazie a un incantesimo. Ironica, vanitosa e decisamente sopra le righe, è una delle streghe più amate dal pubblico e una presenza ormai immancabile nelle maratone cinematografiche di ottobre. Ben lontana dalle versioni più giocose della stregoneria, è la Strega Suprema interpretata da Anjelica Huston in 'Chi ha paura delle streghe?' (1990). Dietro le sembianze di una donna elegante e raffinata nasconde un aspetto mostruoso e un piano terrificante: trasformare tutti i bambini in topi. Tratto dal romanzo di Roald Dahl, il film ha regalato al pubblico una strega capace di far paura anche a distanza di anni. Non tutte le streghe, però, vivono in castelli oscuri o tramano vendette. Sabrina Spellman, interpretata da Melissa Joan Hart nella celebre serie televisiva degli anni Novanta, è una giovane ragazza che scopre di avere poteri magici proprio mentre cerca di affrontare i problemi della vita quotidiana. Tra scuola, amicizie, amori e incantesimi che non sempre vanno come previsto, Sabrina ha conquistato il pubblico con la sua simpatia, diventando una delle streghe televisive più riconoscibili.

Per chi è cresciuto tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, le sorelle Halliwell sono una presenza impossibile da dimenticare. Protagoniste della serie Streghe, Prue, Piper, Phoebe e successivamente Paige utilizzano i loro poteri per proteggere gli innocenti e combattere le forze del male. Unite dal legame familiare e dalla magia del Potere del Trio, hanno dato vita a una delle rappresentazioni più popolari della stregoneria televisiva, trasformando la vita di tutti i giorni in un'avventura soprannaturale. Oscura, ribelle e imprevedibile, Nancy Downs è uno dei personaggi più memorabili del film 'Giovani streghe' (1996). Interpretata da Fairuza Balk, fa parte di un gruppo di adolescenti che si avvicinano alla stregoneria per trovare sicurezza, potere e un senso di appartenenza. Ma quando gli incantesimi iniziano a sfuggire al controllo, il desiderio di onnipotenza si trasforma in una spirale pericolosa. Il film è diventato un cult degli anni Novanta e Nancy è ancora oggi un'icona dello stile dark e della stregoneria pop. In 'Amori & incantesimi' (1998), Sandra Bullock e Nicole Kidman interpretano due sorelle appartenenti a una famiglia di streghe. Sally e Gillian Owens hanno ereditato poteri magici e una maledizione: gli uomini di cui si innamorano sono destinati a morire prematuramente. Tra pozioni, rituali e legami familiari, il film propone una versione romantica e suggestiva della stregoneria, lontana dai cliché delle streghe cattive e spaventose.

Fredda, affascinante e spietata, la Strega Bianca interpretata da Tilda Swinton ne 'Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio' (2005) è una delle antagoniste fantasy più riconoscibili degli ultimi decenni. Con il suo potere di mantenere Narnia in un inverno eterno, governa un regno dominato dal gelo e dalla paura. Il suo look elegante e glaciale, insieme alla presenza magnetica dell'attrice, ha contribuito a renderla un personaggio indimenticabile. Chiude questa carrellata Elphaba: la protagonista di 'Wicked' (2024) e 'Wicked: For Good' (2025), tratti dall'omonimo musical. La sua pelle verde e i suoi poteri straordinari la rendono immediatamente riconoscibile, ma la sua storia ribalta la tradizionale rappresentazione della strega cattiva. Emarginata e giudicata per il suo aspetto e per la sua indipendenza, Elphaba diventa la Strega dell'Ovest di Oz, mostrando quanto possa essere sottile il confine tra bene e male.