Dopo quasi vent'anni di assenza, 'Holiday on Ice', lo spettacolo sul ghiaccio più visto al mondo con i suoi 330 milioni di spettatori e oltre 60mila rappresentazioni, torna in Italia. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 gennaio 2027 al nuovo Unipol Dome di Milano con 'Cinema of Dreams', la nuova produzione che unisce la magia del grande schermo a quella del pattinaggio artistico. Diretto da Kim Gavin – celebre direttore creativo e coreografo internazionale che ha collaborato con star del calibro di Adele, Robbie Williams, Elton John, Lady Gaga e Coldplay – lo spettacolo trasformerà gli 800 metri quadrati di pista in un gigantesco set cinematografico in continuo movimento. Al centro della narrazione, la storia di tre amici che decidono di riportare in vita un vecchio cinema abbandonato, aprendo le porte a un universo fatto di atmosfere rétro, glamour hollywoodiano, fantascienza e romanticismo.

In scena si esibiranno oltre 35 pattinatori internazionali provenienti da 12 Paesi, supportati da una macchina scenica imponente: 300 costumi, 120 metri quadrati di schermi Led, 226 proiettori, elementi di bungee jumping e spettacolari acrobazie aeree. "Holiday on Ice è sinonimo di continua innovazione, senza mai perdere l’essenza dello spettacolo", ha dichiarato Peter O'Keeffe, CEO della compagnia dal 2017. "La nuova produzione Cinema of Dreams segna l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo nella nostra ricca storia. Mai prima d’ora una produzione di Holiday on Ice è stata così ambiziosa: elementi di bungee, spettacolari acrobazie aeree, costumi straordinari, musica coinvolgente e una grande quantità di effetti speciali, uniti al pattinaggio artistico di livello mondiale, immergono il pubblico in una nuova dimensione".

Ad accogliere l'evento sarà l'Unipol Dome, il nuovo polo dedicato al live entertainment da 16.000 posti nel quartiere di Santa Giulia a Milano. Ideata da David Chipperfield Architects e Arup, la struttura offre una dotazione tecnologica all'avanguardia, ideale per ospitare le grandi produzioni internazionali. La tappa milanese si inserisce infatti in una vasta tournée che toccherà anche Paesi Bassi, Austria, Germania e Francia. Nato nel 1943 a Toledo (Ohio) e dal 2016 parte del gruppo CTS Eventim, 'Holiday on Ice' ha ospitato nei decenni leggende del pattinaggio come Katarina Witt, Robin Cousins e Philippe Candeloro. L'ultima apparizione italiana risaliva al 2010 con lo spettacolo "Tropicana".