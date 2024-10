I Calibro 35 incantano Londra sulle note di Morricone

Grande successo alla Union Chapel di Londra per “Calibro 35 plays Morricone - Audiovisual Concert”, l’evento di musica ed immagini basate sulle più celebri colonne sonore di Ennio Morricone prodotto dall’Istituto Italiano di Cultura di Londra. Lo spettacolo è stato realizzato in prima assoluta dalla band italiana - che a Morricone si ispira da 17 anni - con i video originali di Studio Cliché. Immagini artistiche proiettate su un videowall hanno accompagnato un percorso tra le più celebri colonne sonore scritte dal compositore romano per il western italiano i polizieschi più noti degli Anni Settanta ed Ottanta.

La cornice di questa straordinaria esibizione è stata il London Roots Festival, tra le occasioni musicali più interessanti nella capitale britannica. Dal poliziesco al western di Sergio Leone, fino all’horror in bianco nero, il pubblico londinese si è fatto trasportare dalle melodie di Morricone, autore in settant'anni di carriera di 500 colonne sonore e vincitore di due Oscar (uno alla carriera e l'altro per 'The Hateful Eight' di Quentin Tarantino nel 2016), rispondendo con standing ovation alla musica eseguita in una enorme chiesa neogotica sconsacrata di Islington, uno dei quartieri più trendy della capitale britannica.

“Le melodie senza tempo di Ennio Morricone sono storia della musica e del cinema italiano. Per questo siamo stati felicissimi del grande riscontro di pubblico che questo concerto dei Calibro 35 ha ottenuto a Londra, dove l’opera di questo straordinario compositore è conosciutissima e molto apprezzata”, ha detto il direttore dell’Istituto italiano di Cultura di Londra presentando l’evento, cui ha partecipato il vice ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Riccardo Smimmo.