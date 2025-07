Le indiscrezioni si rincorrevano da mesi e ora sono realtà. I Deftones tornano con un nuovo album, intitolato ‘private music’, in uscita il 22 agosto prossimo e un tour in Europa e nel Regno Unito nel 2026. Il disco della band di Sacramento, per Reprise/Warner Records, arriva a cinque anni dall’ultimo lavoro ‘Ohms’ e sarà co-prodotto da Nick Raskulinecz, rinomato produttore americano che in passato ha lavorato con artisti di successo come Foo Fighters, Alice In Chains e Rush.

'private music’, anticipato dal singolo ‘my mind is a mountain’ (già disponibile su tutte le piattaforme digitali), conterrà 11 tracce, ed è stato annunciato stanotte al culmine di un lungo periodo di rumors e dalla recente apparizione live a Londra della band. Sul maxischermo, alla fine dello show al Crystal Palace, è apparsa, in numeri romani la data 10-07-2025, quella dell’annuncio del nuovo album.

La band capitanata da Chino Moreno si è esibita il 17 giugno scorso al Carroponte di Milano, davanti a 12mila persone, registrando il tutto esaurito. Il nuovo tour europeo partirà da Parigi il 29 gennaio prossimo e farà tappa in diverse città come Berlino, Monaco, Bruxelles, Amsterdam, Birmingham e Londra ma al momento non sono previste date in Italia. Di seguito le tracce del nuovo album: 'my mind is a mountain', 'locked club', 'ecdysis', 'infinite source', 'souvenir', 'cXz', 'I think about you all the time', 'milk of the Madonna', 'cut hands', '~metal dream' e 'departing the body'. La cover dell'album, dallo sfondo verde elettrico, vede raffigurato un grande serpente bianco.