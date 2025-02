I PanPers ospiti di Adnkronos: tra comicità, Only Fun e il ‘sogno’ di Sanremo

Dalla conduzione di ‘Only Fun’ al fianco di Belen Rodriguez (in onda ogni giovedì sul Nove), al tour teatrale con ‘BodyScemi’ in programma fino ad aprile, i due comici, attori e conduttori ripercorrono la loro carriera tra cinema, televisione e social.

"Il comico è l'unico lavoro in ambito artistico che ti dà già una connotazione precisa. A volte è un po' è limitante come se avessimo solo il compito di far ridere. Per strada ci chiedono sempre di fare una battuta ma noi quando incontriamo un idraulico non chiediamo di ripararci un tubo. Tra i lavori artistici mi sembra quello che è trattato con più superficialità". A dirlo sono Andrea Pisani e Luca Peracino, per tutti PanPers, ospiti dell'episodio del vodcast dell'Adnkronos disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com e sul canale YouTube dell'Adnkronos.

Dalla conduzione di ‘Only Fun’ al fianco di Belen Rodriguez (in onda ogni giovedì sul Nove), al tour teatrale con ‘BodyScemi’ in programma fino ad aprile, i due comici, attori e conduttori ripercorrono la loro carriera tra cinema, televisione e social. Svelano retroscena divertenti, parlano del loro rapporto e si mettono in gioco rispondendo a domande sulla comicità, il politicamente corretto e i loro sogni nel cassetto. "Noi due insieme da 18 anni, uno dei matrimoni più longevi. Altro che Al Bano e Romina", scherzano i due conduttori.

Il politicamente corretto? "Noi studiamo e 'offendiamo' coscientemente", risponde il duo sottolineando come ci sia la necessità di "conoscere le viscere del tema per poterci scherzare. E' come avere la patente per trattare alcuni temi". Come accade nel loro spettacolo teatrale in cui ironizzano su tematiche come cambiamento climatico, conflitti globali, farine di insetti e intelligenze artificiali, seguendo sempre la loro filosofia di vita: "Se tutto deve andare a rotoli, che almeno sia uno spasso".