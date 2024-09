Secondo matrimonio a pochi giorni di distanza dal primo per Ignazio Boschetto, uno dei tre cantanti del noto gruppo Il Volo, e l'imprenditrice Michelle Bertolini. Dopo la cerimonia civile, intima e semplice, nel comune di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, la coppia ha detto ancora 'sì' in un contesto più elegante davanti ad amici e parenti.

Se la prima volta, in comune, la coppia si era sposata in comune con abiti semplici (in completo senza cravatta e con camicia aperta lui, in un abito bianco longuette dal tagli asimmetrico lei), per le promesse sul Lago di Como sia Boschetto sia Bertolini hanno optato per degli outfit più eleganti e tradizionali. Il tenore ha scelto un classico completo scuro con giacca doppiopetto e papillon, mentre la sposa indossava un abito lungo dal taglio romantico, realizzato per lei da Elisabetta Garuffi di Tosca Spose. L'abito, modello 'Pretty Woman' della collezione Dissolvenze "è composto -spiega l'atelier - da un corpetto in mikado stretch con scollatura omerale e una gonna, scivolata, in organza di seta. A completare il look, un lungo velo di tulle con bordo in pizzo".

Presenti anche all'intima cerimonia civile, Piero Barone e Gianluca Ginoble non potevano certo mancare anche alla festa in grande. Il primo con un look total dark e il secondo più tradizionale in blu, gli altri componenti de Il Volo erano al fianco di Boschetto in questo giorno tanto importante. D'altronde i tre cantano insieme dal 2009, quando avevano tra i 14 e i 16 anni, e anche in occasione delle nozze di Ignazio hanno regalato una breve esibizione agli invitati.

All'entrata della sposa, Ignazio Boschetto non ha trattenuto le lacrime, poi si è commosso anche durante le promesse. "La nostra storia è unica, - ha detto alla sua Michelle - una di quelle storie che si vedono nei film o che si raccontano ai bambini. E' nato tutto da uno sguardo, così intenso e profondo che ci sono caduto dentro e alla fine non ne sono più uscito. Dal momento che ci siamo visti a novembre ho capito che eri tu, avevo di fronte mia moglie. In una settimana ti ho dato le chiavi di casa, dopo 20 giorni ho conosciuto la tua famiglia, dopo un mese e mezzo ti ho chiesto di sposarmi, dopo neanche 11 mesi ti ho sposato. Siamo due pazzi, è vero. Ma con te non esiste un tempo giusto o perfetto, esiste solo il nostro tempo. Con te voglio vivere tutto quello che si spera nella vita, è con te che voglio piangere e ridere, è con te che voglio vivere il privilegio di essere padre".