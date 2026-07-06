‘Il caso Cobain - Indagine su un suicidio sospetto' è il libro che riaccede il dibattito sulla morte del leader dei Nirvana

'Il caso Cobain - Indagine su un suicidio sospetto’ è il nuovo libro di Epìsch Porzioni, disponibile dall’8 luglio e pubblicato da Il Castello nella collana Chinaski. A oltre trent'anni dalla morte di Kurt Cobain, leader dei Nirvana e icona della scena grunge, il volume prende le mosse da una recente indagine condotta da un team forense statunitense che ha riportato l'attenzione su alcuni aspetti controversi della versione ufficiale del suicidio. Senza sostenere tesi definitive né avallare ipotesi di omicidio, Porzioni ricostruisce la vicenda attraverso un lavoro di ricerca che intreccia biografia, cronaca, documenti, testimonianze e analisi investigative, invitando il lettore a distinguere con chiarezza tra fatti accertati, ipotesi e speculazioni.

L'opera si apre con la ricostruzione del ritrovamento del corpo di Cobain nell'aprile 1994 e delle indagini condotte dalla polizia di Seattle, per poi analizzare gli elementi che negli anni hanno alimentato dubbi e discussioni: la lettera d'addio, l'assenza di impronte digitali sull'arma, le elevate concentrazioni di eroina nel sangue, alcune incongruenze investigative, le testimonianze discordanti e gli studi forensi emersi successivamente. L'autore prende in esame anche il ruolo dei media e degli investigatori indipendenti nella costruzione del racconto pubblico di una vicenda che continua a suscitare interesse. Accanto all'indagine sulla morte, il libro dedica ampio spazio alla biografia di Cobain: l'infanzia difficile ad Aberdeen, il divorzio dei genitori, il senso di emarginazione, il bullismo, i problemi di salute mentale, l'abuso di sostanze e la scoperta della musica come strumento di riscatto.

Viene ripercorsa anche l'ascesa dei Nirvana, il successo planetario di 'Nevermind' e il crescente disagio provocato dalla fama, dalla pressione mediatica e dalla dipendenza dall'eroina. Una sezione significativa è riservata a Courtney Love, della quale Porzioni ricostruisce il percorso personale e analizza criticamente le numerose dichiarazioni rilasciate negli anni, senza intenti accusatori ma nel tentativo di offrire un quadro il più possibile completo. Ne emerge un saggio che fonde storia del rock, biografia e true crime. Pur ritenendo il suicidio la spiegazione più plausibile, l'autore sostiene che il caso presenti ancora interrogativi meritevoli di approfondimento, proponendo una rilettura critica di uno degli episodi più discussi della musica contemporanea.