Pietro Castellitto: "Oggi i giovani non si sentono dentro la storia"

Nel mondo accelerato delle immagini manipolate e dell'intelligenza artificiale, distinguere ciò che è autentico da ciò che non lo è diventa ogni giorno più difficile. Un tema che attraversa anche il film 'Il Falsario' (dal 23 gennaio su Netflix) in cui Pietro Castellitto e il regista Stefano Lodovichi esplorano il confine sempre più sottile tra verità e costruzione attraverso la vicenda di Tony Chichiarelli. Dopo aver interpretato Riccardo Schicchi in 'Diva Futura', il giovane attore è ora il 'falsario'. Arriva a Roma tra gli Anni 70 e 80 con il sogno di diventare un grande artista. Un talento che incrocia ben presto la Storia, a partire dal caso Moro e dalla Banda della Magliana, che lo portano a diventare il più grande di tutti i falsari nonché una figura centrale nel mistero che, ancora oggi, avvolge il rapimento e l'uccisione dell'ex leader della Democrazia Cristiana. "Siamo tutti un po' falsati, viviamo una realtà molto ambigua, molto liquida, molto veloce", osserva Lodovichi nell'intervista all'Adnkronos, che vede nella nostra epoca "un momento storico affascinante, che non può e non deve essere fermato, ma che richiede la capacità di interpretarlo e guidarlo", altrimenti "non c’è più possibilità di distinguere vero da falso".

Castellitto concorda: "Credo che quella soglia sia già superata. Mi appaiono video che inoltro agli amici e poi scopro che sono fatti con l’intelligenza artificiale". A tradire la natura artificiale dei contenuti, spiega, non è più la qualità delle immagini, spesso "incredibile", ma il contesto, gli argomenti, la stranezza dei temi. "Lo scontro sarà tra il fascino della deficienza umana, stonata ed imprevedibile, e l'intelligenza artificiale che riuscirà a imitarla", aggiunge. Lodovichi sottolinea come oggi "l'imperfezione venga emulata perfettamente" e come molte immagini "siano volutamente indefinite", rendendo ancora più difficile orientarsi. Il film riporta lo spettatore negli Anni 70, un’epoca in cui i giovani vivevano un rapporto più diretto con la storia. "Raccontiamo ragazzi che arrivano a Roma e cercano di capire chi sono, passando attraverso tante fasi e tante maschere", spiega Lodovichi. "Negli Anni 70 era più facile sentirsi parte della grande storia. Oggi i ragazzi sono più distratti dalla velocità del tempo e dal consumo delle informazioni: leggono il titolo, ma non il testo". Castellitto aggiunge che allora "la storia ti passava quotidianamente tra le mani", mentre oggi molti giovani vivono "il disagio di non sentirsi parte di nessun processo più grande. Spesso si trova senso solo se ci si sente dentro un contesto più ampio. All'epoca questo avveniva in maniera più naturale. Oggi meno".

Un tema che si riflette direttamente nel protagonista Tony. "Volersi sentire parte di qualcosa è una delle sue caratteristiche", dice Lodovichi. "Non sta con nessuno, non è di nessuno, ma vuole essere parte di qualcosa". Castellitto sottolinea come la forza del film stia proprio nella sua capacità di partire da un microcosmo per diventare universale: "Inizia in maniera ristretta, peculiare, e poi lentamente questa intimità diventa universale". Tony è un personaggio che incarna perfettamente la contemporaneità: "Oggi diventare grandi significa attraversare varie identità, varie maschere", spiega Lodovichi. "A 13 anni sei uno skater, a 14 vai solo in discoteca e a 15 cambi ancora. Cambia il look, il modo di parlare, tutto". Il giovane attore lo definisce "profondamente contemporaneo", un artista "in lotta costante con sé stesso, abitato da curiosità, libertà e una leggerezza morale che lo porta a confrontarsi con mondi diversi della Capitale. Ha un talento che inizialmente è artistico, poi di quel talento si servirà Roma intera", conclude. 'Il Falsario' - prodotto da Cattleya, parte di ITV Studios - vede nel cast anche Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante, Aurora Giovinazzo con Edoardo Pesce e con Claudio Santamaria.