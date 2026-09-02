Primi ospiti annunciati Marco Bassetti, Edward Berger, Anna Marsh, Jane Tranter e Raj Singh e una rete di location che trasforma via Veneto e piazza Barberini in un ecosistema di conferenze, pitching, hub tematici e networking per l’industria globale.

Il Mia – Mercato internazionale audiovisivo si prepara alla sua dodicesima edizione, in programma a Roma dal 19 al 23 ottobre 2026, e annuncia le prime novità di un appuntamento che si conferma centrale per l’industria audiovisiva europea e internazionale. Promosso da Anica, presieduta da Alessandro Usai, e da Apa, guidata da Chiara Sbarigia, con la direzione di Gaia Tridente, il Mia 2026 svela i primi ospiti delle prestigiose fireside chat che animeranno il programma: Marco Bassetti, chief executive officer di Banijay Entertainment; Edward Berger, regista e produttore di ‘Conclave’ e ‘Niente di nuovo sul fronte occidentale’; Anna Marsh, deputy ceo di Canal+, ceo di StudioCanal e chief content officer di Canal+; e Jane Tranter, ceo e co-founder di Bad Wolf, produttrice pluripremiata di titoli come ‘Industry’, ‘Succession’ e ‘The Other Bennet Sister’.

Tra i protagonisti del nuovo European investment hub, la piattaforma dedicata agli strumenti finanziari a sostegno dell’audiovisivo europeo e internazionale, è atteso Raj Singh, co-founder e ceo di Media capital technologies – Mct, figura di riferimento nel panorama globale del finanziamento nel settore media ed entertainment.

L’edizione 2026 segna anche una trasformazione significativa del Mia, con una nuova configurazione fortemente voluta da Anica e Apa: la storica via Veneto e piazza Barberini diventano un vero e proprio distretto diffuso dell’industria audiovisiva internazionale, pensato per favorire l’incontro tra creatività, industria, finanza e innovazione.

Palazzo Barberini si conferma il fulcro istituzionale del Mia, simbolo del mercato e sede delle principali conferenze strategiche. Qui troveranno spazio l’European investment hub, gli incontri con istituzioni europee, fondi pubblici e privati, banche e investitori, oltre alla presentazione della ricerca Anica sull’evoluzione del consumo di film e del rapporto annuale Apa sull’industria audiovisiva.

L’hotel Westin Excelsior, affacciato su via Veneto, entra per la prima volta nel circuito del Mia e diventa il nuovo Film & drama hub: ospiterà pitching forum, showcase, conferenze e presentazioni dedicate al cinema e alle serie, oltre agli spazi per meeting professionali e attività di networking tra sales e buyers.

L’InterContinental Rome Ambasciatori Palace accoglierà invece il nuovo Doc hub, con una sala conferenze dedicata, aree per pitching e showcase, incontri professionali e una doc meeting lounge pensata per gli operatori del documentario internazionale.

L’hotel Sina Bernini Bristol si conferma punto di riferimento per l’animazione, ospitando i nuovi programmi dedicati all’animazione seriale, tra cui ‘Animation next’ e il nuovo strumento di gap financing, oltre a conferenze specialistiche e sessioni b2b. L’hotel sarà anche sede di attività a porte chiuse, dalle riunioni strategiche dei partner internazionali alle sessioni di advisory e matchmaking dell’European investment hub.

Il Grand hotel Palace sarà dedicato agli incontri business riservati, ai programmi di training, alle sessioni di pitching chiuse e ai tavoli di confronto tra partner e operatori internazionali, in un contesto pensato per favorire il networking.

Tra le nuove sedi satelliti entra Spaces via Veneto, partner della manifestazione, che ospiterà attività dedicate allo sviluppo dei talenti, alla valorizzazione delle proprietà intellettuali e alla formazione professionale, tra cui le iniziative di ‘Unbox’, realizzate in collaborazione con ‘Alice nella città’.

Il W Rome diventa invece la casa del networking serale: ogni giorno, dalle 18 alle 20, ospiterà ‘Casa Mia’, lo spazio informale dove la community internazionale del mercato potrà continuare a incontrarsi oltre il programma ufficiale, favorendo nuove connessioni e occasioni di confronto.

Il Mia 2026 è organizzato con il supporto del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e di Ice-Agenzia, e riceve il contributo di Creative Europe Media e del ministero della Cultura. La manifestazione è sostenuta dalla Fondazione Roma Lazio film commission della Regione Lazio, gode della collaborazione dell’assessorato Grandi eventi sport, turismo e moda di Roma Capitale e del patrocinio di Eurimages, il fondo del Consiglio d’Europa dedicato alla co-produzione e alla diffusione delle opere cinematografiche europee.