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Ilary Blasi condurrebbe 'Chi l'ha visto'? La risposta della super fan di Sciarelli - Video

25 giugno 2026 | 14.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La conduzione di 'Chi l'ha visto?' Mai potrei prendere il posto di Federica Sciarelli". Così aveva detto Ilary Blasi, nell'intervista all'Adnkronos, in occasione della presentazione della docu-serie Netflix del 2025 sulla vita della conduttrice romana dopo la separazione da Totti. Parole che oggi suonano ancora più significative, alla luce dell'addio di Sciarelli a 'Chi l'ha visto?', dopo 22 anni di conduzione.

La passione per lo storico programma di Rai3 ha portato Blasi a superare il test d'ingresso all'Istituto di Scienze Forensi di Milano. Per farlo, come mostra la serie, ha avuto l'aiuto del suo mito Federica Sciarelli.

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ilary blasi chi l'ha visto federica sciarelli netflix
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