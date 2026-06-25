"La conduzione di 'Chi l'ha visto?' Mai potrei prendere il posto di Federica Sciarelli". Così aveva detto Ilary Blasi, nell'intervista all'Adnkronos, in occasione della presentazione della docu-serie Netflix del 2025 sulla vita della conduttrice romana dopo la separazione da Totti. Parole che oggi suonano ancora più significative, alla luce dell'addio di Sciarelli a 'Chi l'ha visto?', dopo 22 anni di conduzione.



La passione per lo storico programma di Rai3 ha portato Blasi a superare il test d'ingresso all'Istituto di Scienze Forensi di Milano. Per farlo, come mostra la serie, ha avuto l'aiuto del suo mito Federica Sciarelli.