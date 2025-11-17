circle x black
Londra omaggia Bridget Jones, inaugurata una statua in bronzo a Leicester Square

Il personaggio è nato nel 1996 dalla penna di Helen Fielding. Nel 2001 il primo film con Renée Zellweger, Hugh Grant e Colin Firth

Statua di Bridget Jones - Ipa
17 novembre 2025 | 17.00
Redazione Adnkronos
Bridget Jones, la goffa protagonista di una delle saghe più amate di sempre, ha ricevuto una statua in suo onore a Londra. A inaugurarla il suo volto cinematografico, Renée Zellweger, l'attrice statunitense che l'ha interpretata in tutti e quattro i film tratti dai romanzi di Helen Fielding.

La statua, in bronzo, si trova in una delle piazze più importanti e centrali della capitale inglese, Leicester Square. Dietro all'affetto che questo personaggio riceve da quasi 30 anni (nacque nel 1996 dalla penna di Fielding ed esordì al cinema nel 2001) c'è, secondo Zellweger, il fatto che chiunque possa rivedersi in lei. "Ci riconosciamo nelle sue battaglie, nella sua vulnerabilità e nella sua umanità. Bridget rende ok per noi essere chi siamo davvero: imperfetti".

bridget jones attrice bridget jones statua Helen Fielding Renée Zellweger
