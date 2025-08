Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan: "A 20 anni da 'Quel pazzo venerdì' siamo donne nuove"

Sono passati 20 anni da quando Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, nei panni di una madre, Tess Coleman, e una figlia, Anna Coleman, perennemente in conflitto, si sono magicamente scambiate i corpi in 'Quel pazzo venerdì' (uscito nel 2003). Le due sono costrette a vedere il mondo attraverso gli occhi l'una dell'altra, mentre vengono coinvolte nei preparativi per il matrimonio di Tess con Ryan (Mark Harmon) e nei drammi del liceo. Un film diventato cult che ha lasciato il segno su una generazione di millennial. La storia, a distanza di oltre 20 anni, prosegue con 'Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo' (dal 6 agosto nelle sale con The Walt Disney Company Italia). "Siamo due donne nuove", dicono all'Adnkronos Jamie Lee Curtis e Linday Lohan. "Jung diceva 'solo ciò che cambia, resta vero'. Quindi il mio obiettivo è la verità. Sono cambiata rispetto a 20 anni, ma io lo faccio continuamente, sono un po' come una farfalla. Spesso - dice Curtis - abbandono idee, vestiti, e persone. E passo a una nuova fase. In questo momento, sono in una fase davvero creativa e mi sento molto fortunata a viverla". Per Lohan "è stato davvero emozionante riportare in scena Anna".

Quando le hanno proposto il sequel "era una fase della mia vita in cui desideravo davvero tornare a recitare e non avrei potuto chiedere di meglio per il mio ritorno", dice l'attrice all'Adnkronos. Interpretare Anna "ora che è diventata una figlia matura e madre ha rappresentato una sfida, perché ora sono una mamma (nella vita reale, ndr). Quindi, ho potuto portare un po' di me nel ruolo, senza esagerare". Un ruolo che ha cambiato la carriera di Lohan. Un ruolo che l'ha resa una star dopo il successo di 'Genitori in trappola', con cui ha debuttato al cinema all'età di 12 anni. "Non mi sono mai considerata una star per il lavoro che faccio. Non sono cresciuta pensando di essere diversa dagli altri. Amo recitare e raccontare storie, è molto terapeutico per me", spiega Lohan, che si dice fortunata per poter usare il suo lavoro "per essere una persona migliore e un esempio per le altre ragazze". 'Quel pazzo venerdì' "ha dato una spinta alle nostre carriere, ma se è esistito è grazie a Lindsay", aggiunge Curtis.

In 'Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo' ritorna anche l'amore adolescenziale di Anna, Jake. Ad interpretarlo di nuovo Chad Michael Murray, teen idol di molte generazioni grazie alle serie 'Una mamma per amica', 'One Tree Hill', 'Dawson's Creek' e 'Riverdale'. "E' stato difficile gestire la fama. Vorrei che ci fosse un posto in cui ci sia qualcuno che ti guidi e ti dia delle istruzioni su come affrontare questo lavoro", riflette Murray nell'intervista all'Adnkronos. "Quando avevo 19-21 anni non si parlava di terapia. Ricordo di essere stato la prima persona ad affrontare quel tipo di percorso. Sono agorafobico e sentivo l'ansia tutto il tempo. Il primo attacco di panico l'ho avuto a 19 anni, ero in un ristorante e sono finito in ambulanza. La fama può essere spaventosa, ma io non volevo ambire a quello. Il mio obiettivo era recitare. Amo il cinema e trasmettere questo amore agli altri", ma "quando ti ritrovi in copertina o vedi la gente che ti fissa al supermercato o mentre cammini per strada è difficile proteggersi. Soprattutto quando commetti degli errori". Per questo "penso che sia necessaria una guida", conclude.

In 'Quel pazzo venerdì sempre più pazzo' - diretto da Nisha Ganatra - Tess (Curtis) e Anna (Lohan) si ritrovano ad affrontare un nuovo - ma divertentissimo - disastro. Anna ormai è adulta, è mamma di Harper (Julia Butters), sta per sposarsi con Eric (Manny Jacinto) e diventerà così la matrigna di Lily (Sophia Hammons), la figlia del futuro marito. Harper e Lily sono in continuo conflitto e vorrebbero che i loro genitori non si sposassero. Nel giorno dell'addio al nubilato, un incantesimo colpisce le loro vite: Harper si risveglia nel corpo della madre e Lily di Tess. E così decidono di attuare un piano per rompere il fidanzamento. Ma come è successo nel primo film, grazie a quella magia le quattro imparano a comprendere le difficoltà e i sentimenti degli altri, riuscendo a superare qualsiasi ostacolo. "Io penso che sia molto importante, soprattutto in questo momento, sentirci uniti e spero che questo film abbia il potere di farlo", dicono Hammons e Butters all'Adnkronos. Curtis e Lohan "sono state molto generose e accoglienti con noi, è stato bello averle come mentori", ricorda Butters. "Penso che siano delle star iconiche, sono cresciuta guardando i loro film", dichiara Hammons, che ha "imparato tantissimo da loro sul set: quello che mi è rimasto impresso è il loro essere delle madri e degli esseri umani straordinari", sottolinea.

Questo film "ci dice che c'è bisogno di empatia" e "a volte diamo per scontato l'amore dei nostri genitori e tutto quello che fanno per noi. Penso che potrebbe essere utile per la maggior parte degli adolescenti scambiare il proprio corpo con quello di una madre, di un padre o di una nonna", riflette Hammons. L'attrice, insieme a Butters, non è l'unica new entry nel cast. Con loro, anche Manny Jacinto nei panni di Eric, futuro marito di Anna. "Per me far parte di questo film significa molto, non solo perché è il sequel di un film cult ma anche perché non si vedono molti uomini asiatici recitare ruoli romantici sullo schermo", dice Jacinto all'Adnkronos. di Lucrezia Leombruni