Namite Selvaggi è la vincitrice di 'Io Canto Generation'. Si è conclusa ieri, mercoledì 12 novembre, la seconda edizione del talent show di Gerry Scotti andato in onda su Canale 5. Il talent per giovanissime voci è stato il leader della prima serata con il 17.34% di share individui e 2.220.000 spettatori (che salgono a 2.800.000 nella fascia di prime-time).

I premi assegnati

Grazie alla vittoria, Namite si è aggiudicata un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnata dalla NYFA e, grazie a R101, la possibilità di registrare una cover. Questi sono i premi assegnati alla vincitrice del programma di Gerry Scotti.

A decretare il vincitore del talent show di Canale 5, sfida dopo sfida, è stata la super giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi e una rappresentanza di 100 componenti del pubblico in studio.

Accanto alla 14enne, sul podio, si sono piazzate Mariafrancesca Cennamo, 10 anni, e Cristina Fiorita, 14 anni.Dopo la proclamazione e dopo aver assegnato i premi, Namite ha eseguito ancora una volta il suo cavallo di battaglia, la sua versione di 'Greatest Love of All', brano di Whitney Houston.

Namite Selvaggi, chi è?

Namite Selvaggi ha 14 anni, è nata in Tanzania e si è trasferita in Italia quando aveva un anno e da quel momento vive con la sua famiglia a Terracina, in provincia di Latina. Sin da quando era piccola, Namite coltiva la sua forte passione per il canto. Grazie alla sua voce potente è riuscita a conquistare il favore della giuria e del pubblico, soffiando per pochissimo la vittoria a Mariafrancesca Cennamo di soli 10 anni, che è arrivata seconda ma che non è tornata a casa a mani vuote. La giovanissima ha vinto il 'Premio R101', consegnato dalla speaker della radio, Chiara Tortorella.