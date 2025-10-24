circle x black
Addio a Isabelle Tate, l'attrice star di '911: Nashville' aveva 23 anni

Era affetta da una rara forma di malattia di Charcot-Marie-Tooth, una patologia neurologica che colpisce i nervi motori

Isabelle Tate - Instagram
24 ottobre 2025 | 11.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

È morta a soli 23 anni Isabelle 'Izzy' Tate, attrice statunitense conosciuta per il suo ruolo nel pilot della nuova serie '9-1-1: Nashville', spin-off del popolare franchise televisivo di Ryan Murphy, '9-1-1'. La notizia è stata confermata dalla McCray Agency di Nashville, che rappresentava la giovane interprete, attraverso un commosso post sui social.

Tate, affetta da una rara forma di malattia di Charcot-Marie-Tooth, una patologia neurologica che colpisce i nervi motori, è scomparsa domenica 19 ottobre. "Siamo profondamente addolorati e completamente distrutti nel condividere che Isabelle Tate ci ha lasciato", ha scritto Kim McCray, titolare dell'agenzia. "Ho conosciuto Izzy da quando era adolescente e di recente era tornata a recitare. Ha ottenuto la parte nella prima serie per cui aveva fatto un'audizione: 9-1-1: Nashville. Si è divertita moltissimo".

L'attrice, nata e cresciuta a Nashville, aveva interpretato Julie nel primo episodio della serie andato in onda il 6 ottobre, accanto a Chris O'Donnell, LeAnn Rimes e Jessica Capshaw. Aveva girato le sue scene lo scorso giugno, coronando così il sogno di tornare sul set dopo anni di pausa dedicati agli studi.

Diplomata alla Middle Tennessee State University con una laurea in economia aziendale, Tate era una giovane donna dai molti interessi: amava visitare rifugi per animali e trascorreva ore a scrivere e registrare musica con gli amici. "Era piena di fuoco, una combattente, e non si è mai giustificata per la sua disabilità", ha scritto la famiglia in un messaggio di addio.

Il funerale si terrà il 24 ottobre a Brentwood, nel Tennessee. I genitori hanno invitato amici e fan a sostenere la Charcot-Marie-Tooth Association, organizzazione impegnata nella ricerca contro la malattia di cui Isabelle soffriva. (di Paolo Martini)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
9 1 1 Nashville malattia di Charcot Marie Tooth isabelle tate
