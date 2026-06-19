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Addio a James Burrows, regista di 'Will e Grace' e co-creatore 'Cheers'

Aveva 85 anni, ha lavorato dietro le quinte anche per 'Friends'

James Burrows - Fotogramma Ipa
James Burrows - Fotogramma Ipa
20 giugno 2026 | 00.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il regista televisivo americano James Burrows è morto all’età di 85 anni. A confermare la notizia a 'People' è stata la sua famiglia. Burrows ha avuto una carriera televisiva durata decenni, iniziata con 'The Mary Tyler Moore Show' ed stato co-creatore della celebre serie 'Cheers'. Vincitore di 11 Emmy, ha anche diretto ogni episodio di 'Will & Grace' durante la sua messa in onda originale e ha lavorato dietro le quinte di serie come 'Taxi', 'Frasier', 'Friends' e '3rd Rock from the Sun'.

Il ricordo della famiglia

"Celebriamo la vita straordinaria e l’eredità duratura di James ‘Jimmy’ Burrows, che si è spento serenamente oggi circondato dalla sua amata famiglia - ha detto la famiglia Burrows in una nota -. Per oltre cinque decenni, Burrows è stato uno dei registi più influenti e amati nella storia della televisione. Come regista leggendario, mentore e forza creativa, ha contribuito a plasmare generazioni di commedie e ha portato una gioia immensa al pubblico di tutto il mondo".

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James Burrows Will e Grace Cheers Emmy
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