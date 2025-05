'Jukebox – La notte delle hit', al fianco di Antonella Clerici arriva Clementino

La grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, accende l’Inalpi Arena di Torino. Dopo l’annuncio di Antonella Clerici, alla conduzione delle due serate evento, prende forma il cast e si aggiunge il talento e l’energia di Clementino che, come una sorta di incursore, in alcuni momenti dello show condurrà il pubblico in un viaggio fatto di groove, ritornelli e melodie dei fantastici qua-rant’anni di musica che Jukebox - La notte delle hit vuole celebrare.

La storia della musica italiana e internazionale dal vivo con un cast di grandi artisti che porteranno in scena l’energia delle loro hit storiche e di grande successo. Una celebrazione della musica che unisce, scalda e conquista, attraverso un viaggio nel tempo tra ricordi e canzoni simbolo di più generazioni.

Nel cast: Earth, Wind & Fire Experience by Al Mckay, special guest Greg Moore, Gipsy Kings by Diego Baliardo, Michael Sembello, Nomadi, Rettore, Gemelli Diversi, Boney M. - Maizie Williams, Le Vibrazioni, Jenny from Ace of Base, Alexia, Cutting Crew, Zero Assoluto. I biglietti sono già disponibili in vendita su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.