Venezia 2025, Julia Roberts: "Il film di Guadagnino fa discutere? È la nostra speranza"

L'attrice al Lido per presentare 'After the Hunt': "Abbiamo perso il senso del dialogo"

29 agosto 2025 | 14.21
Redazione Adnkronos
"Oggi abbiamo perso il senso del dialogo e se questo film farà discutere sarà il nostro successo. È quello che vogliamo". Questa è la speranza di Julia Roberts alla conferenza stampa di 'After the Hunt', il film diretto da Luca Guadagnino e scritto da Nora Garrett, presentato fuori concorso all'82esima Mostra del Cinema di Venezia. La star di Hollywood, tra le più attese di questa edizione, è stata accolta da un lungo applauso dalla platea (gremitissima). Nel film - che riaccende le luci sul movimento femminista 'MeToo' - interpreta Alma, una stimata professoressa universitaria di filosofia che si trova ad affrontare un trauma e un oscuro segreto del suo passato quando una studentessa modello (Ayo Edebiri, star della serie 'The Bear') muove delle accuse verso uno dei suoi colleghi (Andrew Garfield). Durante la conferenza stampa, Roberts ha difeso 'After the Hunt' dopo che le è stato chiesto se il film stesse minando il movimento femminista perché "ripropone vecchie discussioni sul credere alle donne che denunciano accuse di violenza".

"Non credo che si tratti solo di riaccendere una polemica sulle donne che si mettono l'una contro l'altra o che non si sostengono a vicenda - dice -. Ci sono molte vecchie polemiche che vengono ravvivate e che stimolano il dibattito". A chi le chiede se questo film sarà considerato politicamente scorretto e farà scoppiare delle polemiche, Roberts risponde con l'ironia: "Amo le domande leggere di prima mattina", dice ridendo. "Non so se ci saranno polemiche, ma noi vogliamo sfidare le persone a discutere".

Nel descrivere 'After the Hunt' (dal 16 ottobre nelle sale), il regista Luca Guadagnino spiega che si tratta di una storia che "guarda le persone nelle loro verità. E non ce n'è una più importante dell'altra, ma mostriamo lo scontro tra le verità e qual è il confine tra queste. Non si tratta di creare un manifesto per riportare in vita valori antiquati", conclude.

