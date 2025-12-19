circle x black
Sabato 18 luglio 2026, YE - Kanye West torna in Europa dopo oltre dieci anni con un grande concerto, scegliendo proprio l’Italia per questo storico ritorno. La Rcf Arena di Reggio Emilia, la più iconica struttura del continente pensata appositamente per i grandi concerti live opendoor, ospiterà il primo live europeo di Ye dal 2014, in quello che si annuncia come il più grande show mai realizzato nella sua carriera. Un evento concepito come una rinascita artistica e performativa, pensato per una location unica al mondo e per un pubblico straordinario di 103.000 spettatori, che renderanno questo appuntamento irripetibile e destinato a entrare nella storia dei live.

Ye si esibirà come headliner per il nuovo format di festival crossover Hellwatt Festival, che si terrà alla RcfArena in tre weekend, dal 4 luglio al 18 luglio, e verrà presentato ufficialmente a fine gennaio/inizio febbraio 2026. Sarà un evento immersivo senza precedenti, con allestimenti cinematografici, che porterà Reggio Emilia e tutta l'Italia al centro della scena dei grandi eventi musicali mondiali.

Figura centrale e rivoluzionaria della cultura contemporanea, YE ha ridefinito i linguaggi dell’hip hop e della musica globale con album che hanno segnato un’epoca come 'Graduation' e 'My Beautiful Dark Twisted Fantasy'. Il concerto del 18 luglio rappresenta definitivamente il suo ritorno al live come esperienza totale e segna l’inizio di una nuova fase artistica, concepita su scala monumentale. Zamna Festival, il prestigioso format internazionale nato a Tulum, in Messico, riconosciuto come uno dei principali punti di riferimento della scena electronic music mondiale, sarà partner ufficiale degli appuntamenti alla Rcf Arena firmando tutti i pre party e gli after party delle giornate dei concerti.

