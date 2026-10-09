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Katia Follesa: "Magra per le punturine? No, per il lutto. È morta mia mamma"

L'attrice comica è intervenuta con una storia di Instagram per replicare ai commenti social sul suo dimagrimento, alcuni dei quali insinuavano l'uso delle ormai famigerate 'punturine' che favoriscono la perdita di peso. Sul suo account si scatena il dibattito

Katia Follesa - Ipa
Katia Follesa - Ipa
09 ottobre 2026 | 16.59
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

"Vorrei vedere le vostre facce... Ho perso mia mamma, solo un mese fa. Ma prometto che appena smaltisco il lutto riprenderò tutti i chili che ho perso, così potrete dormire sonni tranquilli. Io tengo tanto al vostro benessere".

L'attrice comica Katia Follesa è intervenuta con una storia di Instagram per replicare ai commenti social sul suo dimagrimento, alcuni dei quali insinuavano l'uso di farmaci, delle ormai famigerate 'punturine' che favoriscono la perdita di peso. La risposta dell'attrice ha scatenato un dibattito sotto ai suoi post recenti, con molti commenti a difesa dell'attrice: "È proprio triste il fatto che veramente tutto è basato sul fisico di una persona e comunque non va mai bene, se sei troppo magro o troppo in carne. Io giudico le persone da altre cose... provate a farlo anche voi!! Katia, ora la tua mamma riderà da lassù!", ha scritto un follower.

"Ma perché non rompono mai le pa..e agli uomini su questo argomento???", ha aggiunto un'altra. Non è mancato, però, chi se l'è presa con l'eccesso di politicamente corretto e ad una fan che scriveva "quanto sei bella Katia!", un'altra ha risposto: "Stai attenta a quello che scrivi. Perché qui ti potrebbero obiettare: 'ora è bella, perché prima era brutta?' Ormai non si può più dire niente. Io per aver scritto che è super magra intendendo che stava benissimo sono stata massacrata di insulti".

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punturine dimagrimento lutto
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