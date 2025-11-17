circle x black
Cerca nel sito
 

Kessler, Dominella: "nell'atelier Gattinoni meticolose nella scelta degli abiti, cercavano perfezione''

Il presidente della storica maison romana: "Una morte comprensibile che rientra nel loro modo di vivere, hanno fatto tutto insieme"

Le gemelle Kessler in abiti Gattinoni
Le gemelle Kessler in abiti Gattinoni
17 novembre 2025 | 21.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le ricordo nel nostro atelier di via Toscana, adoravano i vestiti svolazzanti, con paillettes e lustrini, che potessero mettere in risalto le loro gambe. Erano meticolose, puntuali, rigide nello scegliere gli abiti, cercavano la perfezione. I fitting potevano durare fino a 2 -3 ore tanto che un giorno Fernanda Gattinoni si spazientì: 'La moda è creatività, forse non è fatta per i tedeschi', le disse. Due donne, Ellen e Alice Kessler, moderatamente simpatiche". Così, all'Adnkronos, Stefano Dominella, presidente della maison Gattinoni, storica griffe romana che ha vestito, a partire dagli anni '80 in privato e in tv le sorelle Kessler, morte oggi a 89 anni, in Germania, per suicidio assistito.

"Una morte comprensibile e augurabile, soprattutto prevedibile - osserva Dominella, commentando la modalità scelta dalle gemelle per darsi la morte -. Quanto accaduto fa un po' paura, ma rientra nel loro modo di essere e di vivere. Un'esistenza sempre in coppia, l'una accanto all'altra, dividersi dinanzi alla morte le avrebbe rese 'orfane".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
suicidio assistito morte comprensibile moda creatività
Vedi anche
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza