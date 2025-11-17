Kessler, Dominella: "nell'atelier Gattinoni meticolose nella scelta degli abiti, cercavano perfezione''

"Le ricordo nel nostro atelier di via Toscana, adoravano i vestiti svolazzanti, con paillettes e lustrini, che potessero mettere in risalto le loro gambe. Erano meticolose, puntuali, rigide nello scegliere gli abiti, cercavano la perfezione. I fitting potevano durare fino a 2 -3 ore tanto che un giorno Fernanda Gattinoni si spazientì: 'La moda è creatività, forse non è fatta per i tedeschi', le disse. Due donne, Ellen e Alice Kessler, moderatamente simpatiche". Così, all'Adnkronos, Stefano Dominella, presidente della maison Gattinoni, storica griffe romana che ha vestito, a partire dagli anni '80 in privato e in tv le sorelle Kessler, morte oggi a 89 anni, in Germania, per suicidio assistito.

"Una morte comprensibile e augurabile, soprattutto prevedibile - osserva Dominella, commentando la modalità scelta dalle gemelle per darsi la morte -. Quanto accaduto fa un po' paura, ma rientra nel loro modo di essere e di vivere. Un'esistenza sempre in coppia, l'una accanto all'altra, dividersi dinanzi alla morte le avrebbe rese 'orfane".