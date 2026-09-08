Stasera, martedì 8 settembre, in prima serata su Rai1 prosegue la prima stagione de 'La legge di Lidia Poët', la serie evento in sei episodi ispirata alla figura della prima donna italiana ad aver ottenuto l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati.

Nella puntata, Lidia e suo fratello Enrico scoprono segreti di famiglia quando un uomo dal passato di lei confessa di aver ucciso il padre sotto l'effetto dell'oppio nella casa in cui sono cresciuti. Nel caso successivo, una donna simile a Lidia finisce sotto processo: anche lei è colta, sottovalutata e derisa. Lidia vuole difenderla, ma forse è troppo coinvolta emotivamente per vedere la verità.

Protagonista è Matilda De Angelis nel ruolo di Lidia Poët, una donna straordinariamente moderna che, nella Torino di fine Ottocento, sfida convenzioni, pregiudizi e discriminazioni in un'epoca in cui alle donne era negato l'esercizio della professione forense. Costretta da una sentenza della Corte d'Appello a rinunciare alla toga solo perché donna, Lidia continua a battersi per la giustizia collaborando con lo studio legale del fratello Enrico e trasformando ogni caso in un'occasione per affermare il proprio talento e la propria libertà.