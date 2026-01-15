circle x black
La magia di Harry Potter diventa sinfonia, tornano i Lords of the sound

Due date in Italia a febbraio per lo show 'Harry's Magic Symphony'

15 gennaio 2026 | 14.06
Redazione Adnkronos
Torna in Italia "Harry's Magic Symphony", l'omaggio sinfonico alla leggendaria saga di Harry Potter, eseguito dalla celebre orchestra Lords of the Sound. Lo spettacolo, che promette un'immersione totale nel mondo magico di Hogwarts, farà tappa con due date: a Firenze il 7 febbraio, Teatro Cartiere Carrara (ore 20:30) e a Roma il 10 febbraio, Auditorium della Conciliazione (ore 19). Il concerto tributo sarà eseguito dai Lords of the Sound, orchestra sinfonica composta da ben 50 musicisti.

Guidati dalla bacchetta del direttore Yakobenchuk Nazar e affiancati da un ensemble di voci, i Lords of the Sound trasporteranno il pubblico tra pozioni, incantesimi e colpi di scena. Sul palco, oltre all'orchestra, appariranno i personaggi più amati della saga, da Harry, Ron e Hermione fino ad Albus Silente e Severus Piton, mentre un grande ledwall proietterà immagini tratte dai film. Il concerto è un viaggio attraverso le iconiche melodie composte da John Williams, che hanno segnato un'intera generazione di fan. Il repertorio includerà brani indimenticabili come “Hedwig’s Theme”, “Harry’s Wondrous World”, “Nimbus 2000” e “Fawkes the Phoenix”, facendo rivivere la magia, l'avventura e i misteri della scuola di magia più famosa del mondo.

Fondata da Andrii Novatorov, l'orchestra Lords of the Sound è nota a livello internazionale per la sua capacità di rinnovare la performance sinfonica, fondendo il virtuosismo classico con la spettacolarità moderna. Il loro repertorio spazia dalle colonne sonore di film e videogiochi ai grandi successi contemporanei. Durante la serata è prevista anche una premiazione per il miglior costume a tema indossato dal pubblico, un'occasione in più per celebrare una saga senza tempo che continua a coinvolgere fan di ogni età.

