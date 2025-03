Arriva la notte degli Oscar 2025. A Los Angeles va in scena la 97esima edizione dei premi assegnati dalla Academy. In un'annata caratterizzata dall'assenza di titoli pigliatutto, nella corsa alla statuetta per il Miglior film il favorito è 'Anora' di Sean Baker, già vincitore della Palma d'Oro a Cannes. Ambizioni anche per 'Conclave' di Edward Berger, più defilato 'The Brutalist'.

Il film di Brady Corbet potrebbe rifarsi però con il miglior attore: Adrien Brody, trionfatore ai Golden Globes, che deve guardarsi soprattutto dal Bob Dylan di Timothee Chalamet in 'A Complete Unknown'.

Per la statuetta di miglior attrice è duello fra la veterana Demi Moore in 'The Substance' e la stella emergente di 'Anora' Mickey Madison. Corsa a due anche per la Miglior regia: Baker e Corbet al fotofinish.

L'Italia agli Oscar è rappresentata da Isabella Rossellini, candidata come miglior attrice non protagonista per il ruolo di suor Agnes in 'Conclave'.