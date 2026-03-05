Su Rai3 arriva 'La pelle del mondo', un viaggio nella biosfera tra scienza e comicità con Mancuso e Lillo

"Un viaggio nella meraviglia della natura e della vita, che ci aiuta a capire chi siamo davvero, cos’è l’uomo e quale posto occupa su questo pianeta". Così all’Adnkronos il professore Stefano Mancuso e l’attore e comico Lillo Petrolo raccontano 'La pelle del mondo', il nuovo programma di Rai Cultura, prodotto da Be Water Film, in onda da venerdì 6 marzo in prima serata su Rai3. Un viaggio in sei puntate dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel futuro degli esseri umani. La pelle del mondo è condotto da Stefano Mancuso, professore universitario, scienziato e saggista di fama internazionale; ad accompagnarlo in questo percorso c’è Lillo Petrolo, attore sensibile e brillante, da sempre attento ai temi della natura e dell’ambiente.

Mancuso guida il pubblico in una riflessione profonda e accessibile sul destino del pianeta e dell’umanità, affiancato da Lillo che, con la sua capacità di usare la leggerezza come chiave di racconto, rende comprensibili e coinvolgenti temi complessi, favorendo una divulgazione pensata per informare e intrattenere. Nel corso delle puntate, Mancuso dialogherà con numerosi protagonisti del mondo della cultura, della scienza e dello spettacolo, approfondendo i temi centrali della serie: la salvaguardia del pianeta e, di conseguenza, il futuro dell’umanità.

Ogni episodio sarà dedicato a un tema specifico, affrontato attraverso una divulgazione scientifica rigorosa, mai banale e allo stesso tempo divertente e fruibile. "Nel programma seguo Mancuso da appassionato, e il mio atteggiamento è reale, non scritto sul copione. È uno degli elementi che rende il progetto autentico, divertente e mai banale", assicura Lillo. "Raccontiamo temi affascinanti e fondamentali per la nostra vita con leggerezza - che non significa superficialità - offrendo spiegazioni corrette e approfondite, ma senza catastrofi e senza il bisogno di drammatizzazioni. È un viaggio nella meraviglia e nello straordinario fascino della natura", spiega Mancuso.

I momenti più scientifici si alterneranno a interventi ironici e leggeri di ospiti come Corrado Guzzanti, che torna nei panni di Vulvia con il suo inconfondibile Rieducational Channel; Maccio Capatonda, con il suo surreale Podcast sostenibile; e Chiara Francini, che dà voce ad alberi straordinari e alle storie che custodiscono. Accanto a studiosi e specialisti, il programma ospita un parterre trasversale che comprende Stefania Andreoli, Caterina Balivo, Alessandro Barbero, Guido Maria Brera, Vasco Brondi, Mario Calabresi, Vinicio Capossela, Serena Dandini, Christian De Sica, Antonio Dimartino, Anna Favella, Alessandro Gassmann, Victor Kossakovsky, Chiara Pavan, Cecilia Sala, Giuliano Sangiorgi, Giovanni Storti e molti altri.

'La pelle del mondo' intreccia ecologia, botanica ed etica, proponendo un cambio di visione necessario: smettere di consumare la Terra e iniziare a proteggerne la superficie. Un racconto basato su solide ricerche scientifiche, lontano dall’allarmismo e pensato per coinvolgere il grande pubblico.

Il programma è prodotto da Rai Cultura e Be Water Film, scritto da Stefano Mancuso e Davide Savelli. Produzione di Mattia Guerra; produzione esecutiva Be Water Film di Lia Chiovari; capo progetto Rai Luisa Pistacchio; produzione esecutiva Rai Arianna Ciulla. La regia è di Graziano Conversano.