Reese Witherspoon torna a Harvard 24 anni dopo 'La rivincita delle bionde' - Video

L'attrice e imprenditrice ha partecipato a un evento intitolato 'Una conversazione su donne e leadership'

Reese Witherspoon in 'La rivincita delle bionde' e nel video condiviso sui social
07 novembre 2025 | 14.42
Redazione Adnkronos
Ventiquattro anni, un Oscar e una carriera (anche) da produttrice dopo, Reese Witherspoon dimostra di ricordare sempre con affetto il ruolo di Elle Woods del film cult 'La rivincita delle bionde'. L'attrice è tornata a Harvard, dove era ambientato il film, e in un video pubblicato sui social ha replicato alcune delle scene più note.

Anche l'università statunitense ha condiviso delle foto sui social, spiegando che l'attrice e imprenditrice ha partecipato a un evento intitolato 'Una conversazione su donne e leadership', dove ha condiviso le sue riflessioni su imprenditorialità, leadership ed empowerment femminile.

L'università ha anche condiviso un passaggio dell'intervento di Witherspoon, a proposito della fondazione della sua società di produzione 'Hello Sunshine', che si concentra su contenuti con donne protagoniste: "Ho pensato che vedevo questo enorme problema che esiste da centinaia di anni, ovvero la mancanza di una narrazione per le donne che mostri davvero le donne nel modo dinamico in cui si presentano nel mondo".

