La Treccani ricorda Anna Marchesini a dieci anni dalla scomparsa

"Attrice virtuosa ed eclettica a cavallo tra ironia e malinconia", Anna Marchesini (Orvieto, 19 novembre 1953- Orvieto 30 luglio 2016), indimenticabile protagonista del Trio con Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tra le interpreti più versatili dello spettacolo italiano, è entrata nel 'Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia', pubblicato dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, con una voce che, a dieci anni dalla scomparsa, ne ripercorre la carriera, caratterizzata da un inesauribile repertorio di maschere e da un’arte sospesa tra ironia, malinconia e introspezione.

"Intronauta per natura", curiosa e dedita a "ingurgitare" le vite degli altri, come la definisce la Treccani, Marchesini sviluppa fin da giovane una straordinaria capacità di osservazione, trasformando gesti, inflessioni e comportamenti umani in materia di creazione artistica. Le prime esperienze teatrali, tra cui il Platonov di Čechov (1979-80), ne rivelano il talento interpretativo e la naturale inclinazione alla comicità. Ma è il sodalizio artistico con Tullio Solenghi e Massimo Lopez, nato nel 1982 con il varietà radiofonico Helzapoppin radio 2, ad aprire la strada alla consacrazione televisiva. Parodie, trasformazioni e caricature surreali, scandite da un ritmo fulmineo e da battute dal sapore nonsense, definiscono la comicità del Trio, che debutta sul piccolo schermo nel 1985 con Tastomatto e si consolida con Domenica in, che incorona il gruppo. Alla popolarità televisiva si affianca quella teatrale di Allacciare le cinture di sicurezza (1988), premiato con il Biglietto d’oro per il più alto incasso dell’anno.

Anna Marchesini, dopo l’uscita di Lopez dal Trio nel 1994 e le successive esperienze con Solenghi, ricorda la Treccan, intraprende un percorso autonomo, continuando a sfoggiare anche in televisione il suo nutrito carnet di maschere: dalla signorina Carlo alla sessuologa Merope Generosa, fino alle imitazioni di Gina Lollobrigida e Rita Levi-Montalcini. Una parodia "al plurale" che le consente di dare vita a intere folle di personaggi, abitando contemporaneamente "mille volte" e rivelando, attraverso la deformazione comica, debolezze e contraddizioni profondamente umane. La sua ironia, a tratti malinconica e sempre più introspettiva, trova piena espressione negli spettacoli teatrali – dalle opere di Alan Bennett, con Parlano da sole (1997-98), Una patatina nello zucchero (1999-2000) e La cerimonia del massaggio (2002-03), fino a Giorni felici (2008-09) di Samuel Beckett – e nella produzione letteraria, inaugurata con Il terrazzino dei gerani timidi (2011), seguito da Di mercoledì (2012) e Moscerine (2013). Afflitta da tempo dall’artrite reumatoide, Marchesini si spegne a Orvieto il 30 luglio 2016. "Sono così interessata, appiccicata, morbosamente ghiotta, obesa di vita – aveva dichiarato a Fabio Fazio nella sua ultima apparizione pubblica – che mi interessa pure la morte, che di essa è il finale. E non è detto".