circle x black
Cerca nel sito
 

La volta buona, chi è Alessandro Gervasi: il pianista prodigio di Sanremo

Chi è il bambino prodigio che ha suonato sul palco dell'Ariston

Alessandro Gervasi - fotogramma/ipa
Alessandro Gervasi - fotogramma/ipa
27 gennaio 2026 | 15.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Non mi piace fare niente, solo suonare il pianoforte". Alessandro Gervasi, bambino prodigio che lo scorso anno ha incantato il pubblico del Festival di Sanremo esibendosi al pianoforte sul palco dell'Ariston con 'Champagne', è stato ospite oggi a La volta buona.

Nel salotto di Caterina Balivo, il piccolo musicista si è esibito al pianoforte e ha raccontato la sua esperienza sanremese. Gervasi, che oggi ha 6 anni, ha ammesso di dedicare al pianoforte solo un'ora di studio al giorno e ha confidato il desiderio di tornare sul palco dell'Ariston.

Alessandro Gervasi, chi è

Nato a Erice nel 2018, Alessandro ha scoperto la sua passione per la musica durante la pandemia, osservando il padre suonare. A tre anni, una tastierina giocattolo è diventata il suo primo strumento, con cui ha imparato da solo a suonare l'inno nazionale. Da lì, un percorso inarrestabile: Alessandro ha dimostrato di possedere l'orecchio assoluto, una dote rara che gli permette di riconoscere suoni e rumori con precisione.

A maggio 2024, ha vinto il primo premio in un concorso musicale internazionale, e ad agosto dello stesso anno un video di un'improvvisazione con un campione del mondo di fisarmonica è diventato virale, portandolo al casting della fiction 'Champagne' di Cinzia TH Torrini. Inizialmente titubanti, i genitori si sono fidati della regista e Alessandro ha vissuto l'esperienza con entusiasmo, tanto da chiedere come regalo di compleanno il ciak del film.

La sua passione lo porta a 'litigare' con il padre per poter suonare il pianoforte e a festeggiare il suo sesto compleanno a San Marino, dove ha vinto il primo premio in un concorso diretto da Beppe Vessicchio, incantando la giuria con la sua interpretazione di 'Libertango' di Astor Piazzolla. Alessandro prende lezioni di pianoforte, che si prolungano sempre oltre il previsto per la sua sete di conoscenza, e suona anche a quattro mani con il suo maestro. Definito "fenomeno" e "bambino prodigio", Alessandro, con il supporto della famiglia, coltiva il suo talento con la leggerezza tipica della sua età.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alessandro gervasi la volta buona sanremo
Vedi anche
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza