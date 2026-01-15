"Ho realizzato il sogno di lavorare con Checco Zalone". Mariana Rodriguez, attrice del film 'Buen camino', è stata ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona dove ha raccontato la sua esperienza sul set al fianco del comico pugliese.

Mariana Rodriguez ha confessato di essere da sempre una grande fan di Checco Zalone: "Ho visto tutti i suoi film e l'ultima volta che sono andata al cinema mi sono data l'obiettivo di poter lavorare con lui". Un sogno che si è trasformato in realtà grazie a 'Buen Camino', film record di incassi, dove Rodriguez veste i panni di Martina, una modella messicana fidanzata con il ricco protagonista.

“Sono riuscita a realizzare il sogno di recitare al fianco di Checco Zalone”. Mariana Rodriguez a #LVB pic.twitter.com/nA2xq9ZY69 — La Volta Buona (@voltabuonarai) January 15, 2026

"Mi riconoscono per strada e mi chiedono di fare selfie. Non mi aspettavo tutto questo successo: su Checco era inevitabile, ma per me è stata una grande sorpresa", ha raccontato.