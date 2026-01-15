circle x black
Cerca nel sito
 

La volta buona, Mariana Rodriguez: "Ho realizzato il sogno di lavorare con Checco Zalone"

Modella, attrice e showgirl venezuelana ospite oggi a La volta buona

Mariana Rodriguez - fotogramma/ipa
Mariana Rodriguez - fotogramma/ipa
15 gennaio 2026 | 16.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ho realizzato il sogno di lavorare con Checco Zalone". Mariana Rodriguez, attrice del film 'Buen camino', è stata ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona dove ha raccontato la sua esperienza sul set al fianco del comico pugliese.

Mariana Rodriguez ha confessato di essere da sempre una grande fan di Checco Zalone: "Ho visto tutti i suoi film e l'ultima volta che sono andata al cinema mi sono data l'obiettivo di poter lavorare con lui". Un sogno che si è trasformato in realtà grazie a 'Buen Camino', film record di incassi, dove Rodriguez veste i panni di Martina, una modella messicana fidanzata con il ricco protagonista.

"Mi riconoscono per strada e mi chiedono di fare selfie. Non mi aspettavo tutto questo successo: su Checco era inevitabile, ma per me è stata una grande sorpresa", ha raccontato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mariana rodriguez checco zalone buen camino la volta buona
Vedi anche
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza