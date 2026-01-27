circle x black
Cerca nel sito
 

La volta buona, Stefania Orlando derubata in casa: "Vivo con l'ansia"

La confessione della showgirl nel salotto di Caterina Balivo

Stefania Orlando - fotogramma/ipa
Stefania Orlando - fotogramma/ipa
27 gennaio 2026 | 16.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Io vivo con l'ansia". Stefania Orlando ospite oggi, martedì 27 gennaio, è stata ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo per tornare a parlare del drammatico episodio che l'ha coinvolta lo scorso 2 gennaio, quando è stata derubata in casa di notte mentre dormiva in camera da letto.

La showgirl ha spiegato di essere rimasta profondamente colpita non solo dall'accaduto, ma anche dai commenti ricevuti sui social dove in molti hanno messo in dubbio le sue parole: "Se l'avessi raccontato in lacrime non mi avrebbero creduto comunque. Hanno messo in dubbio tutto il mio racconto. Ancora mi porto dietro gli strascichi", ha racconto.

Stefania Orlando ha poi raccomandato sull'uso dei social: "Evitiamo di dire sui social i nostri spostamenti. Il fatto che quel giorno avessi pubblicato di essere a Firenze ha, in un certo senso, agevolato il loro lavoro. Sono entrati di notte, mentre dormivo". La showgirl ha anche ammesso di aver pensato di pubblicare una foto della denuncia: "Ma poi mi sono detta che io non devo dare spiegazioni a nessuno".

"Io ho ancora ansia - ha ammesso Orlando -. Ieri sera non avevo messo l'allarme, l'ho impostato dal cellulare ma mi sono alzata comunque per controllare per paura che in quei 10 minuti qualcuno mi era già entrato in casa. Cosa mi hanno rubato? La tranquillità", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
stefania orlando la volta buona
Vedi anche
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza