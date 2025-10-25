circle x black
La7, è morto l'amministratore delegato Marco Ghigliani

Aveva 60 anni e da tempo lottava contro una grave malattia

25 ottobre 2025 | 12.15
Redazione Adnkronos
E' morto all'età di 60 anni Marco Ghigliani, amministratore delegato de La7 dal 2013. Lo rende noto l'azienda. "Da tempo lottava contro una grave malattia, eppure ha lavorato fino all'ultimo giorno con l'impegno e la passione che lo hanno contraddistinto in questi ultimi vent'anni", si legge in un comunicato. Ghigliani era nato ad Asti nel 1965. Laureato in Sociologia, ha iniziato la sua carriera lavorativa alla Fiat Auto, nell'ambito della Direzione Personale e Organizzazione in vari stabilimenti di produzione. Nel 2001 approda a Telecom come responsabile Risorse Umane dell’Unità Territoriale Rete di Milano, ricoprendo poi lo stesso ruolo nel Gruppo Seat Pagine Gialle e Telecom Italia Media.

Da febbraio 2007 ha rivestito l'incarico di direttore generale di Telecom Italia Media, coordinando le strutture preposte alla gestione e allo sviluppo dell’emittente televisiva La7 e dei relativi prodotti multimediali sulle diverse piattaforme nonché delle strutture tecniche e produttive di supporto. All'interno dello stesso gruppo è stato anche presidente di Mtv Italia e Consigliere per le Società Telecom Italia Media Broadcasting, Tm News e Effe Tv. Nel dicembre 2012 diventa amministratore delegato de La7 srl, ruolo in cui viene confermato l'anno successivo quando l'azienda passa sotto il controllo del Gruppo Cairo Comunication. Un impegno e una dedizione per i quali è stato insignito della onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

"Tutto il personale de La7 lo ricorda con stima e affetto e sono vicini alla sua famiglia", sottolinea la nota di cordoglio. I funerali si svolgeranno lunedì 27 ottobre, alle ore 11.00, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma..

