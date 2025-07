Laura Pausini e Robbie Williams live con 'Desire' alla chiusura del Mondiale per Club

Laura Pausini e Robbie Williams hanno presentato per la prima volta live 'Desire', in diretta mondiale alla cerimonia di chiusura della Fifa Club World Cup 2025, al Metlife Stadium di New York. La performance è stata il fulcro dell’opening, curato da Balich Wonder Studio, che ha preceduto il match finale tra la squadra del Chelsea, che si è poi aggiudicata il titolo, e quella del Paris Saint-Germain.

Un cast di più di 80 performers per uno show sviluppato in tre atti, dal countdown finale allo speciale tributo agli Stati Uniti che per primi hanno ospitato la manifestazione, passando per il centro dello spettacolo, il duetto inedito delle due icone pop globali sulle note del primo inno ufficiale di Fifa.

'Desire' (disponibile dallo scorso 11 luglio su tutte le piattaforme digitali insieme al videoclip ufficiale) è scritto da Robbie Williams, prodotto da Karl Brazil e Owen Parker, mixato a Richard Flack, adattato in lingua spagnola dalla stessa Laura, e accompagnerà i giocatori al loro ingresso in campo in tutti i tornei e le partite di Fifa in tutto il mondo, compreso il prossimo Campionato Mondiale Fifa 2026.

Quella con Robbie Williams è solo l’ultima di tantissime straordinarie collaborazioni, che hanno accompagnato la carriera di Laura Pausini fin dai primi anni. Tra i nomi più altisonanti si ricordano artisti del calibro di Ennio Morricone, Michael Jackson, Madonna, Phil Collins, Michael Bublé, Gloria Estefan, Kylie Minogue e tanti altri.

L’Artista italiana più premiata al mondo è reduce dal suo decimo tour mondiale, il Laura Pausini World Tour 2023 2024, tournée dei record che ha celebrato i suoi 30 anni di carriera, con oltre 500.000 presenze in 80 show in tutto il mondo, un dato che l’ha incoronata l’artista femminile più performante del nostro paese a livello mondiale.

La cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 6 miliardi di streaming, riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all’estero, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, prima e unica artista italiana ad entrare nella prestigiosa Hot 100 di Billboard USA con la versione del rapper portoricano Rauw Alejandro della sua hit Se fue, ha conquistato 5 Latin Grammy Awards, è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come “Person of the Year 2023” (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento). Nel suo palmarès vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar, prima artista in assoluto a cantare allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo.

Si è esibita nei palchi più prestigiosi del mondo, prima italiana al Radio City Music Hall a New York, al Madison Square Garden sempre nella Grande Mela, prima italiana ad esibirsi anche alla Royal Albert Hall di Londra e all'Olimpya di Parigi.