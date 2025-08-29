circle x black
Lazza e il figlio Noah, il tenerissimo momento ripreso dalla fidanzata Greta

Il rapper ha condiviso il filmato sul suo profilo Instagram

Lazza - Fotogramma/IPA
Lazza - Fotogramma/IPA
29 agosto 2025 | 12.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lazza versione papà. Il rapper milanese, all'anagrafe Jacopo Lazzarini, ha condiviso su Instagram un video dolcissimo che lo ritrae in un momento di affettuosa intimità insieme al figlio Noah. Il filmato, girato dalla compagna e madre del bambino, Greta Orsingher, mostra il cantante mentre coccola e gioca con il piccolo.

Prima una serie di baci sui piedini, poi una scenetta divertente dove finge di mordicchiargli le dita per poi 'sputarle' via, tra le risate contagiose del bambino. In sottofondo, anche la voce sorridente di Greta, orgogliosa della scena padre-figlio. Un ritratto familiare che ha fatto subito il giro del web.

Noah è nato l'11 novembre 2024. Ad annunciare sui social era stato lo stesso rapper che tra le storie Instagram aveva scritto: "Benvenuto all'erede. Welcome Noah".

lazza Greta Orsingher lazza papà lazza figlio noah
