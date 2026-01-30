Paul Mescal, Barry Keoghan, Harris Dickinson e Joseph Quinn: la loro sorprendente trasformazione nei Beatles

Sono iniziate a circolare le prime foto dei 'Fab Four' di Sam Mendes, il film è atteso nelle sale nel 2028

Il mito dei Beatles prende forma: Sony Pictures ha svelato le prime immagini del biopic in quattro parti sui Beatles, mostrando Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan e Joseph Quinn trasformati nei leggendari Fab Four.

Nei film, che dovrebbero arrivare nelle sale nell'aprile 2028, Mescal è Paul McCartney, Keoghan è Ringo Starr, Quinn è George Harrison e Dickinson è John Lennon. Nel cast figurano inoltre: la quattro volte candidata agli Oscar Saoirse Ronan nei panni di Linda McCartney, la moglie di Paul McCartney; Anna Sawai in quelli di Yoko Ono, la moglie di John Lennon; Aimee Lou Wood (star della serie 'Sex Education') in quelli di Pattie Boyd, la moglie di George Harrison; e Mia McKenna-Bruce in quelli Maureen Starkey, la prima moglie di Ringo Starr.

L'atteso evento cinematografico in quattro film, con la regia di Sam Mendes, racconterà la vita e la carriera dei membri dell'iconica band. "Sono onorato di raccontare la storia della più grande rock band di tutti i tempi e sono entusiasta di sfidare il concetto di viaggio al cinema", aveva dichiarato Mendes nel giorno dell'annuncio del progetto.