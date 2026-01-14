Le serie e i film su Sky e Netflix, cosa cambia con il debutto di HBO Max Italia

HBO Max arriva in Italia, ridisegnando i confini dell’offerta Sky. I principali show HBO - da 'Euphoria' a 'The White Lotus', passando per 'True Detective', 'House of the Dragon', 'The Last of Us' e 'IT: Welcome to Derry' - continueranno a essere disponibili su Sky e in streaming su Now, in regime di co-esclusiva con la piattaforma Warner Bros. Discovery. Sky manterrà quindi l’accesso alle nuove stagioni delle serie già in corso, ma non offrirà più i cataloghi completi. Gli abbonati che vorranno recuperare o rivedere le stagioni precedenti dovranno sottoscrivere un abbonamento a HBO Max. È il caso di 'Euphoria': la terza stagione arriverà su Sky ad aprile, mentre le prime due resteranno appannaggio della nuova piattaforma.

Restano però alcune eccezioni. Il nuovo spin-off de 'Il Trono di Spade', 'A Knight of the Seven Kingdoms', sarà disponibile in esclusiva su HBO Max, così come la seconda stagione dell’acclamato medical drama con Noah Wyle 'The Pitt' (la prima stagione è invece disponibile anche su Sky) e tutto il catalogo de 'I Soprano', finora presente su Sky. Per quanto riguarda 'True Detective', le prossime stagioni arriveranno anche su Sky, mentre le prime sono già passate nel catalogo HBO Max. Su Sky resterà invece, almeno per ora, la quarta stagione 'True Detective: Night Country'.

Tornano 'a casa' su HBO Max anche alcuni show cult finora presenti nel catalogo Netflix, come 'Friends' e 'The Big Bang Theory'. Le celebri sitcom approdano sulla nuova piattaforma insieme a 'The Vampire Diaries', a tutti i film della saga di 'Harry Potter' e, a breve, anche alla serie animata 'Rick and Morty'. Questa operazione rappresenta l’ennesimo esempio di come le piattaforme stiano riorganizzando i propri cataloghi, riportando i titoli di punta sotto il controllo diretto dei rispettivi Studios. Nel frattempo, resta sullo sfondo la suggestione di una possibile acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Netflix, ma che al momento non si è tradotta in un'operazione concreta. E l'ironia su questa eventualità non è mancata. La conduttrice dei Golden Globe Nikki Glaser ha trasformato per un attimo la cerimonia in un’esilarante finta asta: "Allora mettiamoci al lavoro: iniziamo le offerte per la Warner Bros. a 5 dollari. Sento 5 dollari?".

Già disponibile in oltre 100 Paesi, la piattaforma HBO Max ha un'offerta unica e per la prima volta il pubblico italiano può accedere ai contenuti di HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals, Eurosport e molto altro tutto in un unico servizio. HBO Max è disponibile via web (hbomax.it), via app e su abbonamento all’interno di Amazon Prime Video. Inoltre, TIM è partner al lancio, rendendo HBO Max disponibile per i clienti TIMVISION.

Per adattarsi alle diverse esigenze degli spettatori, HBO Max offre tre piani mensili: Base con pubblicità, visione su 2 dispositivi in Full HD a 5,99 euro al mese; Standard, visione su 2 dispositivi in Full HD, con 30 download (con limitazioni) a 11,99 euro al mese; Premium, visione su 4 dispositivi in 4K Ultra HD con Dolby Atmos (dove disponibile) e 100 download (con limitazioni) a 16,99 euro al mese. Disponibile per qualsiasi piano, HBO Max dà la possibilità di aggiungere un pacchetto Sport, che include contenuti con pubblicità, al costo di 3 euro al mese. La visione in contemporanea è limitata a due device.

HBO Max è disponibile su TV selezionate, set-top box, dispositivi di streaming, smartphone e tablet, console da gioco, online su www.hbomax.com e tramite partner di distribuzione TV che verranno annunciati in seguito. Gli abbonati possono creare fino a cinque profili personalizzati, ricevere consigli su misura e usufruire di funzionalità come Continua a guardare e, a seconda del piano scelto, dei download per la visione offline. Le famiglie possono configurare profili dedicati ai bambini con contenuti adatti all’età e parental control.