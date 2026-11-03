Su X avevano sostenuto in diversi post diventatati virali che fosse morto nell'incidente aereo, in cui hanno perso la vita nove persone

Lenny Kravitz non è tra le vittime di un incidente aereo avvenuto domenica scorsa in Florida. A smentire le indiscrezioni, circolate rapidamente sui social network, è stato lo staff del cantante statunitense, dopo che una notizia falsa sulla sua presunta morte in un incidente aereo aveva iniziato a diffondersi su X.

La smentita dello staff: Lenny Kravitz sta bene

"Le notizie sono false e non corrispondono al vero", ha dichiarato il portavoce dell'artista al sito BocaNewsNow. La voce era stata collegata allo schianto di un Learjet precipitato in Florida, causando la morte di tutte le nove persone a bordo. Secondo le prime ricostruzioni, il jet era decollato da Austin, in Texas, ed era diretto alle Bahamas.

L'origine della bufala e il post virale su X

All'origine della falsa notizia ci sarebbe stato un post pubblicato su X, contenente lo screenshot di un presunto messaggio della giovane pilota Emily Shelton, 21 anni, diventata nota lo scorso agosto dopo aver effettuato un atterraggio di emergenza su un'autostrada. Nel messaggio si faceva riferimento a un volo con a bordo proprio Kravitz, con tanto di citazione ironica di uno dei suoi successi, 'It Ain't Over 'Til It's Over'. La stessa Shelton è intervenuta successivamente su TikTok per smentire qualsiasi coinvolgimento nell'incidente. "Sono venuta recentemente a conoscenza delle voci secondo cui sarei stata la pilota dell'aereo precipitato a Palm Beach. Vorrei chiarire, con rispetto, che non ero io", ha scritto, invitando gli utenti a non diffondere informazioni non verificate e a rispettare le vittime e i loro familiari.

A contribuire alla confusione potrebbe essere stata anche la notizia della morte di una giovane donna che faceva parte dell'equipaggio. Secondo quanto riportato dal 'New York' Post, tra le vittime figurerebbe infatti la copilota Nathalia Gadelha Filgueiras, 20 anni, che aveva conseguito la licenza di volo quando frequentava ancora le scuole superiori.