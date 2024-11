Linkin Park, il nuovo album al numero 1 della classifica Fimi/Gfk

'From Zero', il nuovo album dei Linkin Park, nella nuova formazione con Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, e i nuovi membri Emily Armstrong come co-vocalist e Colin Brittain come batterista, entra direttamente al numero uno della classifica ufficiale Fimi/Gfk sia negli album che nei vinili, a una settimana dall'uscita. La band americana tornerà in Italia live agli I-Days Milano 2025 il 24 giugno e sarà l’unico concerto in Italia del 'From Zero World Tour' che sta vedendo di nuovo la band sul palco dopo otto lunghi anni di assenza dal nostro Paese. Con l’album è uscito anche il video del singolo 'Two Faced' che, come il precedente 'Over Each Other', è stato diretto da Joe Hahn e mostra la band, in completo scuro, sullo stesso palco del primo show che li ha visti protagonisti nella nuova formazione con Emily Armstrong alla voce.

L’album era stato anticipato nei mesi scorsi dal primo singolo 'The Emptiness Machine', che, entrato al numero 1 della classifica rock radiofonica, è attualmente in top 5. Anche negli Stati Uniti ha scalato rapidamente il primo posto sia nella Billboard Mainstream Rock Airplay Chart che nella Alternative Airplay Chart. In totale, la band ha ottenuto ben 13 numeri 1 in questa chart, di cui tre negli ultimi diciotto mesi. Finora, 'The Emptiness Machine' ha raggiunto 250 milioni di streaming globali. Il secondo singolo estratto è stato 'Heavy Is The Crown', uscito il mese scorso, e sta seguendo lo stesso percorso, avendo superato i 270 milioni di stream e i 60 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il brano è l'inno del campionato mondiale di League of Legends 2024 e segna la prima collaborazione della band con Riot Games. Prossimamente, i Linkin Park trasmetteranno ufficialmente la performance live di 'The Emptiness Machine' dall'Allianz Park di San Paolo durante i Billboard Music Awards 2024. Appuntamento il 24 novembre.